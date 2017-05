Snap etablerer kontor i Norge

Ifølge Brønnøysundregistrene ble Snaps norske aksjeselskap etablert for en knapp måned siden. Men advokatfirmaet Wikborg Rein, som står bak registreringen, opprettet firmaet under et dekknavn allerede i oktober i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Snaps største konkurrent, Facebook, har hatt kontor i Norge i ett år hvor de primært jobber opp imot kunder og reklamekjøpere som ønsker å kjøpe målrettede annonser. Talsperson i Snap, Noah Edwardsen, i Los Angeles vil ikke si om dette er selskapets plan.

2,2 millioner brukere i Norge

Men informasjon fra stiftelsesdokumentene i Brønnøysundregistrene viser at Snap Norway blant annet skal drive med «teknologirelatert virksomhet», samt salg og markedsføring via sitt norske datterselskap. Det er likt det Facebook Norway allerede gjør.

I Norge har Snapchat rundt 2,2 millioner brukere, og har lenge vært den sosiale medier-kanalen som øker mest. På verdensbasis har derimot brukerveksten avtatt og etter første kvartal i år meldte Snap om et tap på totalt 2,2 milliarder dollar, rundt 18,5 milliarder kroner. Det skyldes blant annet at Facebook og Instagram har etablert funksjoner lik Snapchats funksjoner.