Snart avsluttes støtten for den første Windows 10-utgaven

Microsoft har kommet med to store oppdateringer til Windows 10 siden operativsystemet ble lansert den 29. juli 2015. Siden det er grenser for hvor mange utgaver av operativsystemet selskapet kan og ønsker å støtte samtidig, begynner supporttiden for den første versjonen av Windows 10 – versjon 1507 – å nærme seg slutten.

For Microsoft skal, med litt slingringsmonn, bare støtte to utgaver av Windows 10 om gangen.

Microsoft kom i forrige uke med et blogginnlegg hvor dette forklares nærmere. Bakgrunnen er at Windows 10 Anniversary Update (versjon 1607), som kom i august i fjor, ble erklært som Current Branch for Business (CBB) – altså klar bred utrulling hos bedriftskundene – i slutten av november i fjor.

Les også: Oppdatert Windows 10 skal tilby oppdaterings­pauser og bedre søvn

Hyppig utskifting

I forrige uke ble oppdaterte installasjonsmedier for Windows 10 v1607 utgitt gjennom Windows Update for Business, Windows Server Update Services og til MSDN-abonnenter. Den 26. januar vil de samme installasjonsmediene gjøres tilgjengelige via Volume Licensing Service Center.

Dermed er Windows 10 Anniversary Update omsider tilgjengelig på alle mulige måter, noe som betyr at selskapet har startet nedtellingen til å slutte å støtte Windows 10 versjon 1507. Det betyr at etter den 26. mars i år, vil det ikke lenger bli utgitt oppdateringer til den opprinnelig utgaven av Windows 10.

Problem for bedriftene?

For de aller fleste Windows 10-brukere har dette liten betydning, men for forsiktige bedriftskunder innebærer oppdateringstempoet i Windows 10 at de heretter må ta i bruk en ny hovedoppdatering av operativsystemet én til to ganger i året.

Selv om det for tiden skjer større endringer i oppdateringsordningene også med de eldre Windows-versjonene, er det lite sannsynlig at det vil bli gjort store endringer i disse operativsystemene i årene som gjenstår av supportperioden. Som kjent utløper supportperioden til Windows 7 den 14. januar 2020, mens Windows 8.1 trygt kan brukes fram til den 10. januar 2023.

Leste du denne? Mener Windows 7 kan gjøres like sikkert som Windows 10