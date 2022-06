– Mange av oss har mistet en vi var glad i under pandemien, sa Rohit Prasad, en av topplederne i Amazon, og fortsatte:

– Selv om AI ikke kan fjerne smerten i sorgen, kan den definitivt få minner til å vare.

Endringen som skal hjelpe oss å holde liv i minnene om bestemor litt lenger ble presenterte på Amazons egne konferanse i Las Vegas, re:Mars i slutten av juni.

Alexa, stemmeassistenten fra Amazon, skal kunne herme etter stemmer, og stilles inn på akkurat den stemmen du ønsker å høre.

Amazon vil at teknologien skal vise «menneskelignende empati», og la bestemor lese ferdig godnatthistorien fra graven.

Det melder blant annet Reuters.

Syntetisert stemme

– Alexa, kan bestemor lese ferdig Trollmannen fra Oz for meg, spør et lite barn i en videosnutt Amazon har laget for å demonstrere teknologien på pressekonferansen.

Alexa svarer først med sin egen robotaktige stemme, før den slår over til en mykere mer menneskelig stemme.

Det er fortsatt uklart når og om teknologien blir tilgjengelig for folk flest, og løsningen vil med aller største sannsynlighet møte på etiske motforestillinger.

For i tillegg til å komme et steg nærmere muligheten til å holde meningsfulle samtaler med våre nærmeste, avdøde eller levende, har teknologien potensiale for misbruk.

Deepfake og svindel

Eksperter har tidligere advart mot bruk av deepfake i telefonsvindel, der folk kan bli lurt til å gi fra seg både opplysninger og penger i telefonsamtale med noen de tror er nære familiemedlemmer eller venner.

Teknologien kan også brukes politisk, til å produsere falske lydopptak av politikere.

Derfor har blant annet Microsoft, som har kommet langt på lignende teknologi, satt begrensninger på hvem av deres kunder som har lov til å bruke programvaren til å etterligne stemmer.