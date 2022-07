Advarer mot ny trend: Nå brukes AI-skapte mennesker til å søke på jobber

Det såkalte «deepfake»-fenomenet, som innebærer å bruke AI-skapte ansikter og stemmer til å lure andre, blir en stadig større trussel på grunn av fremskrittene innen kunstig intelligens. Nå advares det mot at folk i økende grad benytter fenomenet i jobbsøk-sammenheng.

Det amerikanske etterforskningsbyrået FBI la nylig ut en kunngjøring hvor de hevder at jobbsøkere bruker «deepfake»-teknologien til å søke på jobber som kan utføres hjemmefra. Bleeping Computer er blant dem som har skrevet om saken.

Får inn klager fra arbeidsgivere

FBI får inn stadig flere klager fra arbeidsgivere som opplever at jobbsøkere benytter seg av for eksempel AI-genererte stemmer og personer under jobbintervjuer som foregår over nettet. Ifølge byrået dreier det seg, kanskje ikke overraskende, hovedsakelig om jobber i IT-sektoren.

Teknologien kan som kjent være svært overbevisende, men FBI sier at forsøkene på å lure seg til en jobb med «deepfake»-svindel som baserer seg på video, ofte er enklere å avsløre – noe som altså er grunnen til at mange har begynt å rapportere fenomenet.

– I disse intervjuene er ikke handlingene og leppebevegelsene til personen som intervjues på kamera fullstendig koordinert med lyden til personen som snakker. Noen ganger samsvarer ikke handlinger som hosting, nysing eller andre lydrelaterte handlinger med det som presenteres visuelt, skriver FBI.

I mange av klagene som etterforskningsbyrået har sett, påpekes det også at det brukes stjålne persondata i jobbintervjuer av denne typen.

Har blitt brukt i store tyverier

Klagene som FBI behandler gjelder, riktignok hovedsakelig USA, men med tanke på at «deepfake»-fenomenet i høyeste grad er et internasjonalt fenomen, er det verdt å ta på alvor også i resten av verden.

Dette er bare det seneste eksemplet på hvordan den AI-baserte teknologien brukes til ondsinnede formål. Digi.no har tidligere blant annet rapportert om gigantiske tyverier som er utført ved å bruke stemmebasert «deepfake» til å etterligne stemmen til direktøren i et stort selskap.

Det finnes også flere eksempler. I 2019 klarte tyver å stjele 240.000 kroner – cirka 2,1 millioner kroner – ved å etterligne stemmen til en toppsjef i et britisk energiselskap. Generelt regnes stemmebasert «deepfake»-teknologi som vesentlig vanskeligere å oppdage enn den videobaserte varianten.

I april i år advarte Europol om at de store fremskrittene innen kunstig intelligens kan føre til at denne typen svindel blir et vanlig og utbredt fenomen for aktører innen organisert kriminalitet. Byrået tok til orde for at avsløring av «deepfake»-teknologi må bli en topprioritet for politiet.