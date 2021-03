Snart kan Google Maps velge mer øko-vennlige kjøreruter

Når du kjører bil og navigerer med Google Maps, foreslår appen vanligvis de rutene som tar kortest tid å kjøre. Brukeren har i tillegg mulighet til å angi at motorveier, bomstasjoner og ferger skal unngås.

For noen, og ikke minst elbilførerne, er kanskje drivstoff- eller strømforbruket på turen vel så viktig som tidsbruken. Så istedenfor å velge en rask, men kupert rute med høyt forbruk, kan det være lønnsomt å kjøre en noe lengre, men flatere vei.

Slike hensyn tar Google Maps i liten grad i dag. Det eneste unntaket er når det er kø. Da kan man bli anbefalt å kjøre en alternativ og tidsbesparende rute, som også kan vise seg å være mer økonomisk, siden køkjøring er lite drivstoffeffektivt.

Drivstoppeffektivt

Snart kan det komme en endring i Google Maps som også tar hensyn til forbruk. I USA er Google i ferd med å bygge en ny rutemodell som optimaliseres for lavere drivstofforbruk, sammen med USA energidepartement. Nettopp veihelling og fare for kø skal være faktorer som brukes i ruteberegningene.

Motivasjonen for det hele er riktignok å redusere CO 2 -utslippene og ikke først og fremst drivstoffutgiftene til bilistene. Men lavere drivstofforbruk fører til begge deler.

Så lenge den mest øko-vennlige ruten ikke tar mye lenger tid enn den raskeste ruten, vil den øko-vennlige ruten velges. Er forskjellen betydelig, overlates valget til brukeren.

Ifølge Google vil denne funksjonaliteten bli tilgjengelig i USA på Android og IOS senere i år. Den skal rulles ut globalt etter hvert.

Bli varslet om forbudssoner

En annen funksjon som skal rulles ut i deler av Europa i juni, er varsling om lavutslippssoner som man finner i stadig flere byer. Her kan det for eksempel være forbudt å kjøre bil med en eldre dieselmotor. Kartappen vil kunne fortelle om det er tillatt å bruke kjøretøyet i disse områdene, om ruter rundt disse områdene eller alternative måter å reise inn i sonene. I første omgang skal dette støttes Frankrike, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland.

Det skal snart også bli enklere for brukerne av Google Maps å sammenligne ruter med ulike transportmåter. Kanskje det faktisk tar kortest tid å gå?

Som fotgjenger kan det være fint å bruke Live View-funksjonen i Google Maps for å finne fram i uoversiktlige byer, men nå har Google åpnet for bruk av denne funksjonen også innendørs i et antall kjøpesentre, så langt bare i en håndfull amerikanske byer. Dette skal gjøre det enklere for brukerne å finne fram til slik som toaletter, minibanker og heiser. Om noen måneder skal også utvalgte flyplasser og togstasjoner i Tokyo og Zürich legges til. Da kan det bli enklere å finne riktig utgang eller perrong.

Dette skal bare være noen av mer enn 100 forbedringer støttet av kunstig intelligens som skal komme i Google Maps i løpet av året.