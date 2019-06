Snart kan også de betalende Gmail-kundene sende epost med tilgangskontroll

Den 25. juni begynner Google å rulle ut det selskapet kaller for konfidensiell modus for Gmail til selskapet G Suite-kunder. Denne funksjonen gjør det mulig for avsendere av epost å begrense tilgangen til innholdet.

Denne funksjonen har vært tilgjengelig for privatbrukere siden i fjor. Nå blir den altså tilgjengelig også for Googles betalende epostkunder.

Begrenset tilgang og varighet

Denne funksjonaliteten gjør det blant annet mulig å trekke tilbake allerede sendt epost, sette en forfallsdato på tilgangen, samt å fjerne mottakerens muligheter for videresending, kopiering, utskrift og nedlasting av epostinnholdet. Den hindrer derimot ikke at noen tar et skjermbilde av meldingene eller vedlegg, eller at noen fotograferer skjermen hvor innholdet vises.

Det vil også være mulig å kreve at mottakeren oppgir en engangskode tilsendt i en SMS eller en separat epost før innholdet kan åpnes. Dersom koden skal sendes via SMS, må avsenderen oppgi mobilnummeret til mottakeren. Engangskoden kan brukes i fem minutter etter at den har blitt sendt.

I webklienten fpr Gmail velges konfidensiell modus fra verktøylinjen i vinduet for ny epost. Skjermbilde: Google

Lenke

Måten det hele fungerer på, er at innholdet i eposten erstattes av en lenke. I Googles egne Gmail-klienter blir innholdet likevel vist som en del av epostmeldingen. I epostklienter fra andre leverandører må mottakeren klikke på lenken i eposten for å se innholdet.

Epostinnholdet som sendes med konfidensiell modus i Gmail, vil bare være tilgjengelig i en begrenset periode. Bildet viser menyvalgene i Gmail-appen for Android. Skjermbilde: digi.no

Siden selve innholdet i eposten lagres separat, vil det ikke være søkbart i epostklienten. Det vil derimot tittelen og avsenderen være.

Konfidensiell modus for Gmail har vært tilgjengelig i en betaversjon for G Suite-kunder siden mars. Når den innføres den 25. juni, vil denne valgmuligheten i utgangspunktet være tilgjengelig for alle brukere, men administratorer vil kunne deaktivere funksjonen.

Kunder som benytter arkiveringstjenesten Google Vault må være klar over at innholdet i konfidensielle eposter som sendes fra en ekstern virksomhet, ikke vil være tilgjengelig for arkivering.

Leste du denne? Opplever at phishing fungerer bedre ved å utnytte sikkerhets­produkt fra Microsoft (Digi ekstra)