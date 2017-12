Snart kan webapplikasjoner for alvor gjøres mer uavhengige av nettilgang

Microsoft kunngjorde denne uken at en kommende utgave av nettleseren Edge vil ha innebygd støtte for Service Workers, en teknologi som kan brukes som utgangspunkt for en del funksjonalitet som tradisjonelt har vært forbeholdt installerte, systemspesifikke applikasjoner.

Dette inkluderer omfattende offline-støtte basert på mellomlagring på brukerenheten, push-varsler og periodisk bakgrunnssynkronisering. Teknologien kan også bidra til raskere lasting av webapplikasjoner over trege forbindelser, ved at mye av dataene ved behov kan hentes fra det lokale mellomlageret.

Bakgrunn: Webapper må fungere bedre uten nett

Etablert teknologi

Service Workers er ikke noe nytt. Første gang digi.no omtalte teknologien, var i september 2014. Firefox fikk eksperimentell støtte for teknologien allerede måneden etter, men det var Google som først kunne kunngjøre full og offisiell støtte da Chrome 45 kom i september 2015.

I ettertid har andre Blink- og Chromium-baserte nettlesere fått støtte for Service Workers. Det samme har selvfølgelig også Firefox, noe som skjedde i januar 2016.

Som så ofte ellers når det gjelder nye og bredt støttede webteknologier, henger Apple Safari en del etter de andre med implementeringen. Men ifølge Webkit-prosjektet er utviklingen av støtten i alle fall blitt startet opp.

Forenklet presentasjon av livssyklusen til en service worker etter den første installasjonen. Bilde: Matt Gaunt/HTML5 Rocks (CC BY 3.0)

I dette tilfellet gjelder det samme altså for Microsoft Edge, selv om selskapet har vært relativt tidlig ute med en del annen webteknologi de siste årene. Men nå kan Service Workers testes i Edge-utgaven som følger med Windows 10 Insider Preview Build 17063 for PC.

Snart (nesten) full utbredelse

Riktignok kommer aldri Internet Explorer til å få støtte for nyere teknologier som dette, noe som gjør at den i beste fall støtter en delmengde av det moderne webapplikasjoner kan tilby. Dette er én av mange årsaker til at IE lenger egnet for andre enn brukere med spesielle behov.

Men det at Service Workers vil kunne brukes i alle moderne nettlesere kanskje så snart som til sommeren, vil gjøre det mer aktuelt for utviklere å ta i bruk teknologien i eksisterende og nye webapplikasjoner. Det vil komme brukerne til gode.

Det må likevel legges til at Service Workers ikke er ferdig standardisert ennå.

