31. mars annonserte Samsung og iFixit at Samsung begynner å selge deler og tilbyr guider for reparasjon gjennom iFixit. Dermed vil iFixit selge ekte Samsung-deler, samt ha reparasjonsveiledere som er laget med hjelp fra Samsung.

I tillegg til å tilby deler gjennom iFixit, vil Samsung også selge deler direkte, og tilby tjenester slik at man kan sende de ødelagte delene tilbake til Samsung slik at det blir gjenvunnet. Gjør det selv-programmet vil i førsteomgang skje i USA.

Samarbeid med Google

Nå kaster også Google seg på selvreparasjonstrenden. Det har lenge vært store kampanjer for reparasjonsrett. Nå begynner de store selskapene å tilby deler.

I en bloggpost skriver Google: – Vi jobber med iFixit for å gjøre det lettere for uavhengige reparatører og dyktige forbrukere å få tilgang til de originale delene de trenger for å reparere Pixel telefoner.

I bloggen skriver også Google at de kommer til å gjøre deler tilgjengelige for alle Pixel-telefoner fra Pixel 2 og nyere i USA, Canada, Australia og EU-land der de selger Pixel-enheter. De kommer også til å selge reparasjonspakker der det følger med alle deler og verktøy for å gjennomføre vanlige reparasjoner.

I tillegg til deler, kommer også Google til å bidra til å forbedre reparasjonsguidene til iFixit.