Snart skal nye Windows Server-versjoner utgis langt sjeldnere

Windows Server tilbys i dag med to ulike oppdateringsmodeller, enten i en servicekanal hvor det gis ut en ny versjon to ganger i året (Semi-Annual Channel) – omtrent som med Windows 10, eller i en kanal for Windows Server 2019 (Long-Term Servicing Channel) hvor funksjonsstabilitet over mange år er målet.

Kun langsiktig støtte

Denne uken kunngjorde Microsoft at Semi-Annual Channel vil bli lagt ned for nye Windows Server-versjoner, fra og med Windows Server 2022, som er ventet i løpet det inneværende halvåret. Den langsiktige servicekanalen beholdes. Samtidig vil det utgis en ny og større oppgradering av operativsystemet to til tre års mellomrom.

Disse nye utgivelsene vil tilbys med grunnleggende kundestøtte i fem år, samt fem år med utvidet støtte. Dette inkluderer sikkerhetsoppdateringer og kvalitetsforbedringer, men ikke ny funksjonalitet.

Microsoft skriver at servicemodellen med to årlige oppdateringer for tidligere Windows Server-versjoner har fokusert på funksjonalitet knyttet til konteinere og mikrotjenester. Innovasjoner på dette området skal tilbys av Azure Stack HCI.

Microsoft gjengir på denne siden hvor lenge de ble av de eksisterende versjonene av Windows Server vil støttes av selskapet. Et unntak er Windows Server 21H1, som skal støttes fram til 13. desember 2022.