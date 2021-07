Snart slutt for Skype for Business

Bruker bedriften din fortsatt Skype for Business, er det på tide å finne en ny løsning. Bedriftstjenesten, som ble lansert av Microsoft i 2015, sier takk for seg 31. juli. Ifølge Zdnet har Microsoft de siste to årene jobbet med å få brukere bort fra Skypes bedriftsløsning og over i Teams.

Blir ikke sparket ut på timen

Har bedriften bestilt overgang fra Skype for Business til Teams, men ikke får hjelp fra Microsoft før 31. juli, vil de ikke miste tjenesten, men ha tilgang frem til overgangen er gjennomført. Ifølge Zdnet vil det ta omtrent et døgn å gå over fra Skype til Teams.

Flere av tilleggene til Skype for Business vil heller ikke støttes av Microsoft etter 31. juli. Det er blant annet «Skype for business online cloud connector editon», og «Skype Meeting Broadcast»

Satser stort på Teams

Selskapet har sendt flere varsler til Skype for Business-kunder gjennom året, blant annet i februar og april. Microsofts satsing på Teams har vist resultater, og i april rapporterte samme nettsted at Teams hadde passert 145 millioner aktive brukere.

På lanseringen av Windows 11 i juni viste den amerikanske teknologigiganten også at Teams blir innebygget i den neste versjonen av operativsystemet.