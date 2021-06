Slik blir Windows 11

Microsofts offisielle avduking skjedde som planlagt torsdag ettermiddag. Seansen ble ledet av produktdirektør Panos Panay, som startet det hele med å fortelle om hvordan pandemien på nytt har gjort PC-en til en vesentlig del av livene våre. Mange har deltatt i møter, drevet med undervisning, hatt fest med venner og kolleger, eller feiret høytider via PC-en og en videomøtetjeneste det siste halvannet året.

Dette skal ha preget måten Microsoft har redesignet brukeropplevelsen i Windows på. Hovedmålet, ifølge Panay, er at brukeren enklere skal kunne koble seg opp mot dem de er glad i. Men økt produktivitet og kreativitet er også sentralt. På sluttet av seansen sa Microsoft-sjef Satya Nadella at Windows skal være plattformen som man bygger andre plattformer i.

Smartere vindushåndtering

Panay og hans kolleger fortalte om både store og små nyheter i Windows 11. At startmenyen er flyttet til sentrum, er allerede velkjent. Det samme er de avrundede hjørnene og Snap Layouts, som skal gjøre det enklere plassere vinduene på skjermen.

Mindre kjent er kanskje Snap Groups, hvor man fra blant annet oppgavelinjen kan starte samlinger av applikasjoner og de plasseres seg på skjermen på ønsket måte.

Dersom man har en laptop koblet til en ekstern skjerm, og kobler fra denne, vil vinduene som vises på den eksterne skjermen automatisk minimeres. Kobler man til skjermen igjen, vil de vises akkurat som før skjermen ble frakoblet.

Startmenyen i Windows 11 skal gjøre det enklere å finne applikasjoner og innhold, ikke bare lokalt på PC-en. Skjermbilde: Microsoft

Bedre ytelse og mer forbedret Windows Update

Mindre kjent er det kanskje at det har blitt gjort mye på ytelsessiden, noe som skal bidra til at ting går kjappere og bruker mindre energi. Dette gjelder blant annet oppvåkning fra hvilemodus og pålogging med Windows Hello. Panos fortalte også at alle nettlesere, og ikke bare Edge, skal bli kvikkere.

Windows Update er skal være forbedret, blant annet ved at oppdateringene skal være 40 prosent mindre enn tidligere og skje i bakgrunnen. Vi får nok flere detaljer om dette etter hvert.

Startmenyen er fornyet med mål om at det skal være enklere for brukerne å finne det de leter etter. Blant annet vil brukere av Microsoft 365 (tidligere Office 365) kunne se dokumentene de nylig har åpnet, også på andre tilknyttede enheter.

Integrert Teams

Microsoft Teams har fått mange brukere i virksomheter, men nå vil Microsoft gjøre tjenesten allestedsnærværende, ved å gjøre den til en integrert del av Windows-opplevelsen med bare et trykk på et knapp for å starte et videomøte.

Windows Widgets, små og brukertilpassede informasjonskanaler som vises i det som omtales som et lag med glass over skjermen, har også vært ventet. Her skal blant annet en nyhetsfeed få en sentral plass. Widgetene kan flyttes rundt på og størrelsen kan justeres.

Windows Widget er på mange måter erstatningen for de dynamiske flisene som forsvinner ut med Windows 11. Skjermbilde: Microsoft

Windows 11 skal også fungere bedre uten tastatur. Blant annet skal man kunne bruke de samme fingerbevegelsene («gestures») på skjermen som på trackpaden, det loves bedre talegjenkjenning og transkribering, og bruk av penn skal inkludere haptiske tilbakemeldinger.

Android- og Win32-apper i Microsoft Store

På forhånd var det også ventet nyheter i Microsoft Store, og disse er relativt store, siden den nye versjonen av butikken bygges fra bunnen av. For det første skal det bli mulig å distribuere alle typer Windows-applikasjoner gjennom Windows Store, inkludert blant annet Win32-baserte applikasjoner.

Microsoft kommer til å tilby egne tjenester for handel i butikken, og vil nok kreve et gebyr når disse brukes. Men utviklere som bruker sin egen handelsmotor skal kunne gjøre dette uten å måtte betale en andel av omsetningen til Microsoft.

Blant programvaren som skal komme til Microsoft Store i Windows 11, er Adobe Creative Suite, men også mange Android-apper, som skal kunne kjøres i Windows 11 på en langt mer integrert måte enn det som er mulig i dag. For å få til dette, benytter Microsoft Intel Bridge Technology. Om dette vil fungere også på PC-er med AMD-prosessor, ble ikke omtalt.

Brukerne kan gå i Microsoft Store for å finne Android-appene, men i praksis vil de leveres av Amazon App Store.

Spillteknologi fra Xbox

Microsoft lover at Windows 11 skal være som skapt for dataspill, blant annet ved å hente teknologi fra Xbox-plattformen. Blant annet inkluderer dette automatisk HDR (High Dynamic Range), noe som skal innebære forbedring av belysning og farger i mange spill.- Dette skal foreløpig inkludere rundt tusen spilltitler. Dette krever ikke at utviklerne av spillene gjør noe som helst.

En annen teknologi som nok ikke blir like tilgjengelig med det første, er DirectStorage API. Det har vært kjent siden september i fjor at denne teknologien skulle komme til Windows, men ikke på hvilken måte.

Med denne teknologien vil spill som støtter dette, raskere kunne laste spillelementer inn i minnet til grafikkprosessoren, uten å involvere CPU-en. Dette skal bidra til at spillet lastes raskere, men forutsetter at PC-en har en grafikkprosessor som støtter DirectX 12 og Shader Model 6.0+ og en SSD av typen PCIe 3.0+ NVMe.

For mange innebærer dette at de må kjøpe seg ny maskinvare om de vil utnytte de nye mulighetene.

Til jul

Før selve seansen startet, fikk pressen en liten forhåndsbrif. Der fortalte kommunikasjonsdirektør i Microsoft, Frank Shaw, at den første offisielle byggversjonen av Windows 11 skal gjøres tilgjengelig for Windows Insider-medlemmer i neste uke. Denne vil ikke inkludere alle nyhetene som ble presentert i dag.

Windows 11 skal lanseres den kommende jula, eller sannsynligvis litt i forkant, slik at nye PC-er kommer på markedet med det nye operativsystemet i tide til julegavehandelen. Men Windows 11 skal også tilbys som en gratis oppgradering til eksisterende PC-er. I stor grad bør PC-er som kan kjøre Windows 10, også kunne kjøre Windows 11. Men dette kan man sjekke ved hjelp av verktøyet PC Health Check som er tilgjengelig et stykke nede på denne siden.

Microsoft har publisert en del mer informasjon om Windows 11 i dette blogginnlegget og andre sider som det lenker til.

– Treffer hybrid arbeid-trenden

Mange mener selvfølgelig mye om Windows 11-nyhetene Microsoft kom med i dag. Visepresident og analytiker i Forrester, J.P. Gownder, er blant disse. Han har kommet med en uttalelse til Digi.no. Der sier han at brukeropplevelsen er en del av svaret, og at Microsoft ingeniører har laget et brukergrensesnitt som er i tråd med Nadella erklæring om at han vil at Microsoft skal bygge produkter som folk vil elske og ikke bare tolerere.

– Windows 11 bør gjøre distribuert arbeid bedre gjennom integrasjonen av Microsoft Teams, ved at det gjør det enklere å kontakte folk rett fra startmenyen. Denne innovasjonen kommer på et godt tidspunkt for covid-verdenen, som har (re)etablert at PC-en som sentrum i framtiden arbeid og digitale liv. Om disse funksjonene slår an blant ansatte, gjenstår å se, men de er innrettet mot en verden med hybrid arbeid, sier Gownder.

– Windows 11 bygger på den samme kodebasen som Windows 10. Dette er gode nyheter. Dette betyr at det er lite sannsynlig at den applikasjons- og driverbrekkasjen som har plaget operativsystemutgivelser som Windows Vista, vil opptre. Disse brukervennlige nikkene til fortiden er likevel et tveegget svert. De er bra for kontinuiteten i opplevelsen, men de får det til å undres hva 11-tallet virkelig står for. Er dette virkelig noe mer enn en funksjonsrik Windows 10-oppdateringer?, spør Gownder.

– Til syvende og sist vil Windows 11 måtte tilbringe litt tid med virkelige brukere før dets virkelige hensikt og identitet etableres. Men et ombygd brukergrensesnitt og gjennomtenkt funksjonalitet gir det en mulighet til å utmerke seg, spesielt siden utgivelsen sammentreffer med en ny verden med hybrid arbeid. Og alle de inkrementelle endringene, satt sammen, kan utgjøre mer enn summen av hver av delene. Beviset for dette vil først bli synlig i månedene etter lansering, når det dømmes av brukerne, avslutter Gownder.