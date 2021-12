Snart kommer de første lynraske, PCIe 5.0-baserte SSD-ene

De første PC-prosessorene med støtte for dataoverføringsgrensesnittet PCI Express 5.0 (PCIe 5.0) kom på markedet i høst. Foreløpig er det ikke så mange ekspansjonsenheter tilgjengelig som kan utnytte de nye hastighetene, men trolig vil dette kunne endre seg ganske raskt.

Blant annet skal det i løpet av våren bli mulig å kjøpe SSD-er med støtte for PCIe 5.0, som er dobbelt så rask som PCIe 4.0.

I forbindelse med den kommende elektronikkmessen CES 2022, har i alle fall Adata og Samsung kunngjort at slike produkter vil bli vist fram under messen.

Det er mye såkalt «vaporware» – prototyper av produkter som aldri kommer på markedet – som vises fram under CES. Men i alle fall Samsung lover at masseproduksjon skal startes i løpet av første kvartal av 2022.

Serverprodukt

Samsung-enheten heter PM1743 SSD, er basert på NVMe-grensesnittet (Non-Volatile Memory Express) og er beregnet for servere. Den baseres på selskapets sjette generasjon V-NAND flashminne og er blitt testet i samarbeid med Intel for å løse en del innledende utfordringer knyttet til bruken av PCIe 5.0.

Den kommende SSD-en skal kunne levere en sekvensiell lesehastighet på 13 gigabyte i sekundet, og en vilkårlig lesehastighet på 2,5 millioner IOPS (Input/Output Operations Per Second). Ifølge Samsung er dette henholdsvis 90 og 70 prosent raskere enn med dagens PCIe 4.0-baserte produkter.

SSD-en Samsung PM1743 kommer trolig i salg i løpet av våren. Foto: Samsung

Som vanlig er skrivehastighetene en del lavere, sekvensiell skriving med 6,6 gigabyte i sekundet, og en vilkårlig skrivehastighet på 250.000 IOPS, er henholdsvis 70 og 90 prosent raskere enn med PCIe 4.0, ifølge Samsung.

I tillegg skal den nye SSD-en være rundt 30 prosent mer energieffektiv.

Heller ikke Adata Project Blackbird er noen sinke. Foto: Adata

SSD-en vil komme i flere forskjellige utgaver, med lagringskapasitet på mellom 1,92 terabyte og 15,36 terabyte. Den vil også komme i to ulike formfaktorer, konvensjonell 2,5 tommer og den nyere 3 tommers EDSFF-formfaktoren (Enterprise and Data Center Standard Form Factor).

For lynraske PC-er

SSD-ene som Adata skal vise fram, er langt fra like klare for produksjon. De dreier seg om to prototyper, Project Nighthawk og Project Blackbird, som begge er basert på M. 2-formfaktoren. Project Nighthawk er den raskeste. Den er baserte på kontrolleren Silicon Motion SM2508 og skal levere en sekvensiell lesehastighet på opptil 14 gigabyte i sekundet og en sekvensiell skrivehastighet på opptil 12 gigabyte i sekundet.

Project Blackbird leser like raskt, men skal være noe tregere til å skrive – opptil 10 gigabyte i sekundet.