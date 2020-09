Sniktitt: Samsungs brettemobil er blitt bedre, men er fortsatt hysterisk dyr

Galaxy Z Fold2 kan bli din fra 18. september om du er villig til å bla opp 23 290 koner. Det er nok ikke mange private som gjør det, men der arbeidsgiver betaler, kan kanskje noen la seg friste.

Vi har fått en liten titt på brettevidunderet og kan fastslå at «dette er andre boller» i forhold til den første utgaven som kostet nesten like mye.

Nettbrett eller telefon. Med Fold2 trenger man ikke å velge. Foto: Odd Richard Valmot

For det første har denne en anstendig skjerm på forsiden. En på 6,2 tommer i forhold til den forrige på 4,6 tommer som minnet mer om et vindu enn en mobilskjerm.

Nå fyller skjermen hele fronten. På innsiden har det også skjedd endringer på skjermen. Den har vokst litt, fra 7,3 til 7,6 tommer, ved å redusere kantene. De har også fjernet busslomma som ikke akkurat var til pryd, og heller utstyrt skjermen med et selfiekamera i et hull som vi finner på andre Samsung-mobiler også.

I motsetning til andre Samsung-telefoner har denne to slike kameraer. Ett foran og ett inni, hvert på 10 megapiksler.

Litt tynnere

En brettemobil med hovedskjermen på innsiden som denne, blir selvfølgelig tykkere enn en vanlig mobil. Samsung sverger til denne varianten fordi det beskytter skjermen når den er brettet sammen. Huawei har lagt skjermen på utsiden. Da er den mer utsatt for riper, men blir tynnere når den brettes.

Forskjermen: Fold2 har fått en skikkelig frontskjerm. Det hadde ikek forgjengeren. Foto: Odd Richard Valmot

Sammenslått er telefonen 16,8 mm på det tykkeste og 13, 8 på det tynneste. De tre millimeterne brukes for å gi bretten en stor nok bøyeradius til at den ikke knekker. Det ligger mye ny teknologi i slike bretter, og Samsung har prestert å redusere tykkelsen med 0,3 mm. Det er ikke så merkbart, men forskjellen i selve skjermen er merkbar.

Fold hadde litt buklete skjerm. Det er borte, for nå er skjermen bygget opp av seks lag polymerfilm oppå et lag med supertynt glass som tåler bøyeradien.

På slike skjermer er selve hengslet særdeles viktig. Det består alene av 60 deler, og har nå fått mikrobørster som sørger for å tette telefonen mot støv som ellers kunne kommet inn.

Ifølge Samsung kan skjermen i Fold2 bøyes minst 200.000 ganger inn og ut uten å ta skade. Det er hundre ganger om dagen i fem år og da burde den være avskrevet og vel så det.

Selv om den indre skjermen er i polymer, er den mer utsatt for riper. Men den er godt beskyttet når den er brettet inn. Frontskjermen har fått GorillaGlass 7, eller Victus som produsenten har begynt å kalle det

Når skjermen er brettet ut, er det som da blir et slags nettbrett 6 mm tykt.

Fold2 har fått teknologi som nylig ble lansert på Note20 Ultra. Den store skjermen har nå adaptiv oppfriskningsrate opp til 120 Hz. Frontskjermen er på 60 Hz.

Greie kameraspesifikasjoner

Til sammen har telefonen fem kameraer der to som nevnt er like selfiekameraer. De tre andre er 12 MP. Sett i lys av at Samsung har laget mye ståhei om sitt nye 108 MP-kamera kan det høres lite ut, men for det første slår dette kameraet sammen ni og ni piksler og får 12 til sammen. For det andre har vidvinkel-hovedkameraet nå piksler på 1,8 mikrometer størrelse som bør gi veldig god lysfølsomhet.

Ser forrige bilde: En brettemobil tilbyr mange fordeler når du tar bilder, slik som at du kan de forrige bilde når du tar et til. Foto: Odd Richard Valmot

Vi finner også et såkalt ultravidvinkel-kamera som kan fotografere hele 123 grader, og et telekamera med 2X optisk zoom. Ingen klager på kamerafronten altså. Dette er spesifikasjoner som likner veldig mye på Apples toppmodell, og det får være bra i en brettemobil.

Ser deg selv: Her er det en selfie, men når du tar bilde kan de du fotograferer se seg selv på frontskjermen mens du fotograferer med et av kameraene på baksiden. Foto: Odd Richard Valmot

Like viktig er at Samsung har utviklet kameraprogramvaren nettopp for å utnytte brette-egenskapene. Når du tar bilde av en person med telefonen brettet ut, kan du la vedkommende se seg selv i frontkameraet. Med telefonen litt brettet kan du filme deg selv, fordi bretten virker som et stativ.

Selskapet jobber for å utvikle programvaren slik at Fold2 kan tilby egenskaper som frister. En ting er det de kaller App continuity. Samsung har godsnakket med Google og fått dem til å modifisere Android slik at apper du bruker på fronten dukker opp i større format når telefonen brettes opp.

Det er også fint at det er lett å ha flere apper oppe på en slik skjerm. Du kan trekke dem inn fra hurtigstartmenyen på siden, og selv bestemme hvor de skal være på skjermen og hvor mye plass de skal få. Dette er selvfølgelig en fordel når du skal følge med på flere, men enda mer nyttig for å trekke bilder og tekst fra en app til et dokument du jobber med.

Er bretting kommet for å bli?

God grunn: Mange CEOer og CFOer må nok ha en slik telefon for å få oversikt over regnearket på trikken. Foto: Odd Richard Valmot

Teknisk mobilspesialist i Samsung, Daniel Kvalheim, tror det.

– Om noen år er dette et vanlig format på mobiler, men da er det flere konkurrenter som sammen skaper et større marked og konkurrerer på pris. Det er ikke rettferdig å sammenlikne Fold2 med andre mobiler. Den gjør jobben til både mobilen og nettbrettet, og to slike koster ganske mye, sier han.

Kvalheim påpeker at de som kjøper Samsung-telefoner i dag får tre oppgraderinger av Android, så telefonene holder seg aktuelle lenge.

– Vi leverer også Fold2 med et års gratis mobilforsikring, avslutter han.