Solberg lover teknologimilliard

– Vi skal derfor spesielt satse på muliggjørende teknologier, som IKT, nanoteknologi, bioteknologi og avansert produksjon, sier Solberg, som fredag var på valgkampturné på Østlandet.

Regjeringen har innfridd målet om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalproduktet til forskning og utvikling, men næringslivet er et stykke unna å innfri sin andel på 2 prosent for å nå målet om 3 prosent av BNP til forskning.

– For å få til det må næringslivet i større grad stimuleres til å bidra enda sterkere enn i dag. I Norge er likevel mye av pengene samlet på statens hender, og da må også staten gjøre mer. I en omstillingsfase må vi derfor øke FoU-midler over statsbudsjettet, sier Solberg, som lover at pengebruken skal opp til 1,25 prosent av BNP i neste periode.