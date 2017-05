Solberg skal lede regjeringens nye digitaliseringsutvalg selv

OSLO, Posthallen (digi.no): Statsminister Erna Solberg (H) ankom IKT-Norges årskonferanse, NEO 2017, i en selvkjørende buss sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Temaet for konferansen var vekstmuligheter og omstilling av næringslivet ved hjelp av smart bruk av teknologi.

På konferansen ble det annonsert at regjeringen oppretter et eget digitaliseringsutvalg, som skal ledes av Erna Solberg selv.

– Politikk for fremtiden handler om å digitalisere og å ruste samfunnet for digitalisering. Dette gjennomsyrer regjeringens arbeid på alle områder, sier Solberg i en pressemelding i forbindelse med annonseringen.

Helsesektoren nevnes som eksempel på områder hvor digitaliseringen får store konsekvenser.

Alle i regjeringen er ansvarlige for digitalisering innenfor sitt område, og med det nye utvalget skal regjeringens satsning på digitalisering organiseres slik at arbeidet skal koordineres på en best mulig måte, og at det er framdrift i arbeidet, sier statsministeren.

Vil ha digitaliserings-statsminister

IKT-Norge fremsatte på fredag en rekke krav til politikerne, som de fremmet på konferansen (du finner alle kravene her). Blant kravene var at Norge må få på plass en egen digitaliseringsminister.

Verken Støre eller Solberg kunne love en egen digitaliseringsminister, men begge var samstemte på at ansvaret for digitaliseringen skulle ligge hos statsministeren. Støre gikk så langt som å bruke uttrykket digitaliserings-statsminister. – Det er statsministeren som har ansvaret for at regjeringen får tilgang til kompetanse på teknologi når de tar sine beslutninger, sa Støre fra talerstolen.

– Jeg vil gi min helseminister et ansvar fra dag én til å utarbeide den strategien som skal til for å gjøre Norge verdensledende på e-helse innen 2025, svarte Jonas Gahr Støre da debattleder Stein Kåre Kristiansen spurte Støre om hva som var det første han ville gjøre om han ble statsminister etter valget.

Trenger store fagmiljøer i det offentlige

Erne Solberg og Jonas Gahr Støre ankom NEO 2017-konferansen i en selvkjørende bil, sammen med IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid (bak til venstre). Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Det har vært en debatt om hvorvidt staten skal bygge opp store IT-miljøer selv, eller overlate dette til det private næringsliv. Erna Solberg fremholdt at det er nødvendig å ha store fagmiljøer i det offentlige.

– Vi gjennomfører en rekke reformer som skal gjøre Norge i stand til å klare fremtiden. Vi skal sikre at vi har tilstrekkelige store og solide fagmiljøer i det offentlige, og gode rammevilkår for bedriftene. Hvis vi ikke har store nok fagmiljøer, så får vi det ikke til.

Solberg nevnte også regjeringens Digital 21-strategi, som er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med støtte fra en rekke organisasjoner.

– Vi har startet arbeidet med Digital 21. I samarbeid med partene i arbeidslivet og forskningsverdenen skal vi gå gjennom alle områdene som gjør at vi får mest mulig digitale omskiftninger, hvilke tiltak vi trenger i offentlig sektor fremover, hvordan vi stimulerer det øvrige. Det arbeidet er i gang.

– Men vi har bestemt oss for å omorganisere arbeidet, slik at vi nå lager en struktur hvor regjeringen har et eget digitaliseringsutvalg, hvor statsministeren leder det. Det vil legges strategier gjennom det, og så vil det inviteres partnere inn til å snakke om sine områder og hvor det er en kjerne av statsråder som på sine områder bærer de største digitaliseringsprosjektene, fortalte Solberg fra scenen.