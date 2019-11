Solgt til utlandet – men fortsatt styres utviklingen av ett av selskapets hovedprodukter fra dette kontoret i Nydalen

NYDALEN, OSLO (digi.no): Mange som har fulgt med på IT-bransjen en stund husker nok Agresso – et norskutviklet forretningssystem og ERP-løsning med røtter helt tilbake til midten av 80-tallet. Nå har Agresso for lengst blitt en del av Unit4 – et stort selskap med flere tusen ansatte over hele verden. Det ikke alle vet, er at utviklingen av ett av selskapets hovedprodukter fortsatt styres fra Norge.

Agresso ble kjøpt av Unit4 i 2001, men selskapet beholdt navnet frem til 2010 da de byttet navn til Unit4 Agresso AS og fikk ny firmalogo. Det nederlandske eierkonsernet Unit4 Group NV har i årenes løp kjøpt opp en rekke selskaper. I tillegg til den norske Unit4 Business World-løsningen har selskapet også løsninger innenfor blant annet virksomhetsstyring, tid- og utgiftshåndtering, og mye annet.

Agresso-navnet var med helt frem til 2015, da den norske avdelingen Unit4 Agresso AS byttet navn til Unit4 AS, og den norskutviklede ERP-løsningen Agresso Business World ble til Unit4 Business World.

– Bakgrunnen for navneendringen var at merkevaren Agresso var sterk i Norge, men ikke i utlandet, forteller Erik Marcussen, Chief Architect i Unit4.

Erik Marcussen, Chief Architect og Claus Jepsen, Deputy CTO – begge i Unit4. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Marcussen har ansvaret for det norske R&D-teamet som sitter i Nydalen i Oslo og jobber med utvikling av Unit4 Business World-løsningen.

Bygget om til SaaS-løsning i Microsoft Azure

Selv om Unit4 har utviklere over hele verden, og mye av programmeringen foregår for eksempel i Spania eller i Polen, ledes produktutviklingen fra Nydalen – og det er også der selskapet sørger for at de beste idéene til slutt ender opp i det ferdige produktet.

Mens forløperen til Unit4 Business World var en lokalt installert programvare («on premise), er nå hele løsningen bygget om til en skybasert SaaS-tjeneste («software as a service»).

– Det gikk gradvis, men det var rundt 2009-2010 at vi begynte å tilby Business World som en SaaS-tjeneste. Men vi har tatt ganske store steg med arkitekturen, og det har vært mange iterasjoner, sier Marcussen.

– Vi landet på Azure som skyplattform rundt 2014. Det var et veldig godt valg. Vi vurderte også andre, kanskje en fire-fem ulike – men hovedvalget sto mellom Amazon Web Services (AWS) og Azure.

Nå som Business World er en SaaS-løsning, får kundene også hyppigere oppdateringer enn før.

– Vi kjører tre ukers sprint, med kvartalsmessige lanseringer.

«Under panseret» er Business World-løsningen i dag basert på komponenter, hvor alt kjører i mikrotjenester som kan skalere uavhengig av hverandre. Sentralt i løsningen står det som kalles «people platform», som er en rekke mikrotjenester som brukes på tvers av flere produkter – ikke bare i Business World.

– People platform er laget helt produktagnostisk. Det kan være for eksempel identitetstjenester, meldingstjenester, datasemantikk og så videre, sier Marcussen.

Mens oppdateringene til selve ERP-systemet kommer hvert kvartal, praktiseres kontinuerlig utrulling («continous deployment») for de underliggende People platform-tjenestene som brukes av flere av produktene.

Mindre skeptiske til skybaserte løsninger

Marcussen forteller at det spesielt for den type systemer som Unit4 tilbyr, ofte er diskusjoner rundt såkalt «data residency» – altså hvor dataene skal lagres. Noen kunder kan ha spesielle krav til at dataene bør lagres i bestemte land, og noen kanskje til og med i Norge. Og noen kan være skeptiske til skytjenester generelt.

– Det er veldig forskjellig fra bransje til bransje, og ikke minst fra land til land. Her i Norge opplever vi at bransjen er veldig åpen til å bruke skytjenester. De er ikke så skeptiske til skyplattformer som Azure som vi ser i andre land, spesielt Tyskland.

Unit4 hadde eget datasenter før 2014, men har nå valgt å flytte det meste inn i Microsofts skyløsninger. Selskapet har imidlertid fortsatt eget datasenter i Sverige for noen kunder, blant annet innenfor det offentlige.

– Opprinnelig da vi startet med hosting-idéen var alt basert på våre egne datasentere. Men så har vi inngått strategisk partnerskap med Microsoft, og flyttet til Azure. Det gir noen utfordringer spesielt i nordiske land, siden offentlige kunder har en tendens til å være mer skeptiske – og er mer bekymret for data residency enn private, sier Claus Jepsen, Deputy CTO i Unit4.

– Hvis noen kunder forlanger at dataene skal ligge i Norge eller i en bestemt region, kan de få det?

– Vi har to versjoner. Den ene kan du installere on-premise eller i ditt eget datasenter, eller legge det i ett av våre nordiske datasentre. I Norge har vi et partnerskap med Evry. Og så har vi en versjon som kun er tilgjengelig som skytjeneste. Da er det litt avhengig av om Microsoft har datasenter i det landet du er. For eksempel i Tyskland kan Microsoft garantere at dataene ikke flytter seg fra datasenteret der. Og nå bygger jo Microsoft datasenter også i Norge, sier Jepsen.

Han sier at selv om det fortsatt er noen sektorer som er skeptiske til å bruke skytjenester i dag, så er han overbevist om at det forsvinner. Mens Unit4 tidligere opplevde at norske myndigheter var skeptiske til skytjenester, så har det hele nå snudd til at de helst vil ha skybaserte løsninger.

– Det er innovasjon, og det er ingen leverandører i dag som vil fokusere på on-premise-leveranser i dag. Det er et spørsmål om tid, så forsvinner det meste, sier Jepsen.

«Skunk projects»

– Kan du si litt om hvordan dere jobber her ved Oslo-kontoret, og hvordan dere tar frem idéer til ny funksjonalitet eller nye produkter?

– En del av det vi driver med her er «functional incubation». Det kan for eksempel være chatboten vår «Wanda», hvor vi tok en idé om hvorvidt det gikk an å ha en chatbot i et ERP-system, til å ta det fra prototype til et ferdig produkt – som Wanda ble.

– Vi bruker en del tid på «skunk projects», fortsetter Jepsen.

Med «skunk projects» menes at de ansatte får lov til å bruke en del av arbeidstiden sin til å jobbe med egne prosjekter og idéer. Selskapet arrangerer også det de kaller «crazy lab days», som er globale konkurranser hvor alle ansatte – ikke bare utviklere – kan pitche idéer til nye produkter eller ny funksjonalitet i eksisterende produkter.

Her sitter teamet som leder utviklingen av Unit4s Business World-løsning. Foto: Kurt Lekanger

Den siste Crazy Lab-dagen ble nylig arrangert i Granada i Spania, hvor ansatte fra Unit4 fra alle kanter av verden møttes for å spille inn sine idéer. Alle idéene som kommer inn havner i en stor pott – og til slutt blir 5-6 av de beste idéene plukket ut til å bli med i konkurransen.

De som har kommet med idéene kan da selv sette sammen et team som skal lage en prototyp, eller så hjelper Marcussen og hans kollegaer dem med å sette sammen et team.

– Det kan gjerne være folk fra vårt people platform-team her i Oslo. Og så konkurrerer de i en uke for å lage den beste prototypen. Den blir så evaluert etter en rekke kriterier, blant annet basert på teknologien som er valgt, om idéen er gjennomførbar sett fra et markedsperspektiv, og så videre, sier Marcussen.

Vinneren i årets konkurranse var en løsning der man samlet data om hvem som har studert på ulike universiteter, og så brukte man maskinlæring til å finne ut hva slags virksomheter studenter som har tatt bestemte kurs ender opp i. I tillegg var det også flere andre gode idéer til utvidelser og ny funksjonalitet i selskapets produkter.

– Det som er moro er å se at mye av det som kommer frem ikke bare er prototyper, men ganske komplette løsninger som er tatt frem bare i løpet av noen dager.

– Noen av idéene fra slike crazy lab days havner i våre produkter.

Som eksempel på det siste nevner Marcussen en funksjon hvor du kan ta bilde av alle kvitteringene dine under reiser, og så leses innholdet på kvitteringene automatisk og brukes som grunnlag for utbetaling av reiseregningen.

Går bredt ut når de søker etter folk

I likhet med de fleste andre IT-selskaper, merker også Unit4 kompetansemangelen i bransjen godt.

– Hvordan er det å få tak i folk med den rette kompetansen?

– Det er veldig vanskelig, spesielt her i Norden – men vi ser det også i Spania og andre steder, sier Marcussen.

Han forteller at de i stedet for å søke spesielt etter for eksempel nyutdannede, har de hatt suksess med å gå ut bredt.

– Vi kan tilby arbeid til veldig erfarne folk, men har også spennende muligheter for nyutdannede.Her i Oslo er det mest behov for folk med erfaring, spesielt når vi jobber med tung arkitektur. Men på innovasjonsprosjektene våre kan hvem som helst lykkes. Vi har valgt å ikke si så mye om hva slags erfaring man skal ha når vi lyser ut – men spør heller: Kjenner du til noen av disse teknologiene? Da skal vi finne en plass til deg.

– Vi er interessert i å få tak i folk som er interesserte i å lære noe nytt. Vi har vår egen interne rekrutteringsavdeling som bruker mye tid på å finne folk som er motiverte og interesserte i å lære ny teknologi. Resten, det kan du lære, legger Jepsen til. Akkurat nå er det spesielt personer som har greie på strategisk skyarkitektur selskapet er på jakt etter.