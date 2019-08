Sollid Storehaug og Hanche-Olsen inn i Semway-styret

– Et veldig spennende selskap med et stort utviklingspotensial. Dette gleder jeg meg til å ta fatt på, sier Bente Sollid Storehaug i en pressemelding. Sollid Storehaug blir nå styreleder i selskapet, samtidig som hun kjøper 10 prosent av selskapet via sitt selskap Digital Hverdag.

– Det er et selskap som allerede har en god basis omsetning og en rikholdig kundeportefølje. Her ligger det gode muligheter for utvikling, sier Sollid Storehaug i pressemeldingen.

Rolf Hanche-Olsen sier han ser frem til å gjøre en jobb i styret i Semway.

– Et spennende selskap som er spesielt sterk på «performance marketing», sier Hanche-Olsen.

Oslo-selskapet Semway ble startet i 2009 og leverer digitale kommunikasjonstjenester. Selskapet skriver i pressemeldingen at de legger spesielt vekt på «performance marketing». De jobber med blant annet nettsider, sosiale medier, innhold, annonsering, teknologi, design og rådgivningstjenester. Omsetningen i 2018 endte på 57 millioner kroner.

– Med de nye styremedlemmene ønsker vi å profesjonalisere Semway ytterligere. Det er klart at den kompetansen og erfaringen som Bente Sollid Storehaug og Rolf Hanche-Olsen representerer er viktig for oss i dag og i årene fremover. Selskapet har planer om å fortsette å vokse samt utvikle seg videre i en bransje i kraftig vekst, sier daglig leder Magnus Hauger i Semway.

