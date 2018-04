Som 13-åring kodet han hjemmesider for noen skarve hundrelapper. Nå er Spotify-gründeren en av Nordens aller rikeste

Etter Spotifys børsnotering tirsdag er gründer Daniel Ek nå en av Nordens rikeste – 35-åringen er verdt rundt 60 milliarder kroner. Svensken startet allerede som 13-åring med å kode hjemmesider for noen skarve hundrelapper. Deretter gikk det slag i slag, og som 18-åring hadde Ek 21 ansatte i eget konsulentselskap.

Spotify åpnet på New York-børsen med en pris på 166 dollar per aksje, men ved stengetid hadde prisen falt til 149 dollar. Det betyr at selskapet har en markedsverdi på størrelse med den amerikanske banken M&T Bank og matprodusenten General Mills, skriver New York Times.

Fikk ikke jobb i Google

I tenårene søkte Ek på jobb i Google, men fikk avslag fordi han ikke hadde fullført IT-studiene sine. Det ga ham pågangsmotet til å begynne på å bygge en søkemotor – en oppgave som han etterhvert skjønte ble for omfattende.

35-åringen var tidlig opptatt av musikk og datamaskiner, og vokste opp med fildelingstjenesten Napster – der var både musikk og film fritt vilt for nedlasting.

Ek syntes at tjenesten var svært brukervennlig, men siden den ikke var lovlig, ville han overføre konseptet til noe kommersielle aktører kunne stille seg bak.

– Piratvirksomhet var vanskelig

Dermed gikk han og medgründer Martin Lorentzon i gang med produktskisser til det som noen år senere skulle bli verdens største strømmested for musikk.

Målsetningen var å skape en tjeneste som ga brukeren en opplevelse av at sangene befant seg på deres egne harddisker.

– Piratvirksomhet var på en måte vanskelig. Det tok noen minutter å laste ned en sang. Men det var både upraktisk samtidig som du måtte bekymre deg for virus. Folk ønsker ikke å være pirater, de vil bare ha en strålende brukeropplevelse. Derfor begynte vi å tegne en skisse av hvordan vi ville at det skulle se ut, sa Ek til Newyorker i 2014.

Ek og Lorentzon møttes i selskapet Tradedoubler der sistnevnte var Eks sjef.

Blodbadet i musikkbransjen

Før oppstarten av i 2006 klarte de to å få med seg flere av de største selskapene på reisen.

Ek sikret seg en Ferrari Modena allerede som 23-åring. Til New York Times har han fortalt at pengene aldri gjorde ham lykkelig. Foto: NTB Scanpix

Med lovnader om at deres abonnentstjeneste skulle snu blodbadet som musikkbransjen hadde opplevd de siste åtte årene.

Siden oppstarten har selskapet bygd seg opp en base med rundt 100 millioner betalende medlemmer.

Det er omtrent det dobbelte av hva Apple Music – den nest største strømmetjenesten - har klart å opparbeide seg.

Beholder kontrollen

Ek ønsker å beholde kontrollen i selskapet etter børsnoteringen, og kommer ikke til å skrive ut nye aksjer. Det betyr at grunnleggerne og de nåværende eierne kommer til å beholde kontrollen over selskapet enn så lenge.

– Spotify øker ikke kapitalen, og våre aksjeeiere og ansatte har kunnet kjøpe og selge aksjer i selskapet i årevis, skrev Ek i et blogginnlegg før børsåpning tirsdag.

Han begrunner børsnoteringen med at selskapet nå ønsker å innta en «større scene», men uten at det skal endre «hvem vi er, hva vi driver med og hvordan vi opererer».

Kjøpte Ferrari som 23-åring

Ek har siden slutten av tenårene levd et luksuriøst liv.

Allerede som 23-åring hadde han oppfyllt guttedrømmen om å kjøpe seg en Ferrari gjennom sin godt betalte jobb i Tradedoubler.

De heteste klubbene på Stureplan i Stockholm kastet VIP-kort etter ham, og svensken hadde god tilgang på livets goder.

– Jeg innså at jentene jeg var sammen med ikke var så gode mennesker. At de bare brukte meg, og at mine venner ikke var ekte venner, sa Ek til The New Yorker for tre år siden ifølge DN.