Sonos i lommeformat

Det er snart to år siden Sonos lanserte Move. En portabel, men likevel ganske svær høyttaler, som både går på wifi og bluetooth.

Nå kommer lillebroren Roam. Til under halve prisen. Mens Move koster 4.000 kroner er Roam litt mildere på kontoen. 1.800 kroner er til å leve med. Det betyr at man får et stereopar for 3.600 kroner, for som andre Sonos-høyttalere kan den settes opp med to kanaler.

Farge 2: Du kan få Roam i sort, eller hvit. Foto: Sonos

Roam kan neppe konkurrere med Move på lyd, men selskapet påstår at kvaliteten er imponerende. Den trekantede formen gjør at den ikke kan kaste lyden 360 grader rundt seg. Den er ganske retningsstyrt. Grunnen til det er at all elektronikken og strømforsyningen ligger beskyttet i et vanntett kabinett. Det er bare høyttalermembranene fra den store bassdriveren og den lille diskantdriveren som stikker ut på «vannsiden». Det samme gjelder mikrofonene som brukes til å styre den med stemmen. Sonos lover at den er IP67-klassifisert og at den skal tåle 30 minutters opphold på én meters dyp.

Mon tro om den er villig til å holde seg der. Den veier bare 0,43 kg og hvis det tette kammeret er på mer enn 0,43 liter vil den flyte opp. Poenget er vel ikke at den skal gi undervannsunderholdning, men at den skal tåle all slags vær om du glemmer den ute.

Tåler en støyt

Endestykkene er i hard silikongummi og grillen og bakstykket er bygget i polykarbonat. Sonos har veltet den rundt 150 ganger for å teste den. Det gikk litt ut over utseende, men ikke lyden, påstår de.

Som storebror har den både wifi og bluetooth. Det betyr at du kan ta den med på tur og likevel bruke Sonos S2-appen, som om du var hjemme.

Når du er hjemme kobler den seg til på wifi som normalt og bytter til bluetooth når du tar den med på tur.

Kalibrerer automatisk

Roam har Sonos sin egenutviklede lydkalibrering Trueplay bygget inn. Når du flytter den rundt vil den sjekke lydbildet med høyttalerdrivere og mikrofon og kalibrere seg til rommet, enten det er et lite kott eller på en fotballbane.

Trådløst: Som tilleggsutstyr selger Sonos en trådløs ladefot som festes magnetisk til Roam Foto: Sonos

Det innebygde batteriet har nok energi til å spille i 10 timer sammenhengende. Det lades via en Qi-kompatibel ladeplate eller Sonos sin egen, som er tilpasset høyttalerens trekantede form og holder den fast magnetisk. Den følger ikke med, men 15 watts-laderen kan kjøpes for 500 kroner. Alternativt kan den lades med en mobillader med USB-C-kabel.