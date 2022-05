Sonos med billig-lydplanke og stemmekontroll

Sonos er kanskje lei av at andre produsenter selger mye billigere lydplanker enn de har kunnet tilby. Det prøver de å få en slutt på nå.

Sonos Ray er den nye billigplanken til 2999 kroner og det er 2000 billigere enn Bean Gen 2 som ble lansert for rundt et år siden. Fordelen Sonos har i forhold til lydplanke-konkurrentene er at Ray inngår i multiromsystemet deres og kan styres vil Sonos-appen som har mange brukere i Norge.

I følge Sonos skal dette være et system for de som skal utstyre nye rom med lydplanker eller vil oppgradere lyden på TV-en. En moderne flat-TV kan ha god lyd, men når man kommer ned i 55 tommere er det svært liten plass til høyttalerne. Dette handler om å bevege mest mulig luft og da kan en planke være løsningen.

Sonos Ray er utstyrt med to mellomtonehøyttalere og to diskanter. For å få fram bassen har den to bassreflekshorn på sidene. Diskantene har to lydledere hver som retter lyden både fram og til siden. Mellomtonehøyttalerne er rettet mot seerne og skal være justert for å gjengi talelyden best mulig. Appen har også en innstilling som øker stemmefrekvensene og det er en equalizer for å stille inn lydbildet slik man ønsker det. Mens Sonos større lydplanker som Beam og Ark kan kobles til TV-en via en HDMI-port er Ray utstyrt med en optisk port som alle moderne TV-er har utgang for.

Som de fleste andre Sonoshøyttalere kan Ray kalibreres til rommet, men da må du bruke en iPhone. De har en konsistent mikrofon-karakteristikk som Sonos bruker i prosessen.

Begrenset: Ray har ikke HDMI-port. Den kobles til trådløst og til TVen via en optisk kabel. Foto: Sonos

Stemmekontroll

Samtidig med Ray lanserer Sonos sin egen stemmekontroll. Sonos Voice Control er en helt ny stemmestyring som gir mye raskere kontroll over musikken og Sonos-systemet.

Det er skreddersydd til formålet i motsetning til stemmestyring med Google, Apple og Amazon. Derfor kan det også jobbe mer presist og raskere og Sonos lover at det ikke skal gå utover personvernet. Stemmen behandles lokalt og ikke i skyen. Foreløpig finnes Voice Control på engelsk og det er vel tvilsomt om det noen gang kommer på norsk.

Et av produktene som ikke kan bruke stemmekontrollen er Sonos Ray. For å få den billig nok har den ikke mikrofoner.