Sonos' nye vanntette høyttaler tilpasser automatisk lyden til rommet

IFA, BERLIN (digi.no): Sonos har sett seg ut IFA i Berlin som et perfekt sted for å lansere nye produkter. Det gjorde de i fjor og det gjør de i år. Riktignok har de sammen med IKEA lansert to nye høyttalere, men det er noe annet.

Moove

Klar til utelivet: Sonos sjef for produktutvikling, Jeff Derderian, og sjef for utvikling av Moove, Ian Popken, med et felles grep om den nye inne- og utehøyttaleren Moove. Foto: Odd R. Valmot

Den nye Moove-høyttaleren som slippes i dag på IFA ser ut som en stor Sonos One. Den har omtrent samme høyttaleroppsettet, men det er lagt veldig mye tanke på å gjøre lyden best mulig under alle forhold. Den skal spille like godt både inne og ute. Det kan høres umulig ut, men her kommer kanskje den virkelig store nyheten.

Automatisk TruePlay

Sonos introduserte TruePlay for noen år siden. Det gjorde at høyttaleren kunne kalibreres til rommet, men man trengte mikrofonen i en mobiltelefon. Og det måtte være en fra Apple. Ellers ville det blir for vanskelig å kalibrere mot alle mulige merker. TruePlay fungerte veldig godt, men var kanskje litt for lite tilgjengelig for mange – selv om det ikke var så vanskelig i Sonos-appen.

TruePlay: I løpet av 30 sekunder justerer Moove seg til rommets form, enten det er snakk om hagen ute eller på et lite kott. Lyden skal låte likt. Foto: Odd R. Valmot

I Moove er det ikke lenger behov for noen telefon. Høyttaleren har fem mikrofoner som skal brukes til stemmestyring og smartfunksjoner og de kan også brukes til TruePlay-kalibrering. Høyttaleren bruker de innebygde mikrofonene, som er plassert i en sirkel på toppen, til å finne ut hvordan lyden reflekteres fra overflater rundt seg.

– Dette gjør at vi kan produsere det samme lydbildet enten Moove står i en stor stue, et lite rom, eller ute i hagen. En høyttaler som er beregnet på god lyd ute vil låte veldig skarp inne, mens en innehøyttaler vil bli litt daff i lyden ute. Det fikser Move selv etter å ha spilt i 30 sekunder, sier Sonos sjef for produktutvikling Jeff Derderian.

Et naturlig spørsmål er om vi vil se TruePlay i andre høyttalere som har mikrofoner, slik som One. Det vil ikke Derderian svare på, men han sier at det er noe de ser på.

Bluetooth og WiFi

Det at Moove har fått Bluetooth og et batteri som holder i ti timer betyr ikke at den tar farvel med det trådløse nettet. Den har de samme WiFi-egenskapene som de andre høyttalerne og kan lett settes opp i et multiromsystem og i stereopar med de andre familiemedlemmene.

Grepsvennlig: En batteridrevet portabel høyttaler må ha et godt grep. Inne i Mooves håndtak på baksiden finner vi de vanlige to knappene for oppsett og en ny som veksler mellom Bluetooth og WiFi. Foto: Odd R. Valmot

Tåler det meste

Ute er ikke som inne og det har konstruktørene jobbet mye med. Moove er IP 65-klassifisert og tåler regn, støv, og skulle noen miste en pølse med sennep og ketsjup på den er det bare å spyle av.

Vaskbar: For å vise at Moove tåler vann hadde selskapet rigget opp rene dusjkabinettet for den i Berlin. Foto: Odd R. Valmot

Testet for det meste: Sennep, Ketsjup, soyasaus og en lang rekke andre ting som kan havne på Moove er sjekket ut og godkjent. Bare spyl av. Foto: Odd R. Valmot

– Vi har jobbet mye med hvordan vi sprer lyden over alt. Spesielt diskanten er vanskelig, så på toppen sitter en diskanthøyttaler som sender lyden nedover til et akustisk spredesystem som fordeler de høye tonene rundt det hele. Bassen og mellomtonene er det en vesentlig større driver som produserer. De to høyttalerne drives av hver sin forsterker i D-klassen som er godt beskyttet mot støv og vann inne i kabinettet, sier Sonos sjef for utvikling av Moove, Ian Popken.

Dominerer multiromlyd

Sonos har fått en fantastisk posisjon på hjemmelyd. Selskapet har holdt på i 17 år og har stadig raffinert produktene sine. Det å kalle dem kongen av multiromlyd er snarere en underdrivelse. Keiseren er kanskje bedre.

Mange av de store lydprodusentene har prøvd å utfordre dem i mange år, men det har ikke vært lett. Det eneste som har klippet bort litt av kjøpernes gunst er alle smarthøyttalerne som flommer inn over oss. De handler nok mer om smart enn om hifi, for her dominerer Sonos. Riktignok godt under de multi-titusenkroners anleggene et lite mindretall er villige til å ofre pengesekken for.

Sprer diskanten: Diskanthøyttaleren sender lyden ned til et spredekammer som sørger for at den kommer likt ut i tid til alle sider samtidig, selv om høyttaleren er litt bredere enn dyp. Foto: Odd R. Valmot

– Det er mer enn selve høyttalerne som ligger bak vår suksess. Dette handler også om å gi brukerne valgfrihet. Vi integrerer mot over hundre ulike musikk og lydtjenester som de kan bruke via appen vår. Det handler også om å gjøre kompleks teknologi tilgjengelig på en enkel måte, slik som å kunne koble til nye enheter i nye rom og å kunne sette dem opp i stereopar og i forbindelse med TV-er, sier Derderian.

Batteri og ladedokk: Det utskiftbare batteriet på 36,5 Wh er nok til å drive høyttalern i 10 timer. Ladedokken er en liten diskret ring som Moove settes oppi. Den kan også lades via en USB C port med en PC-lader. Mobilladere blir for veike. Foto: Odd R. Valmot

Sonos har også kastet seg over smarthøyttalere og det er lenge siden Sonos One kom med innebygde mikrofoner for å koble seg til Google Assistant og Amazon Alexa. Men det har ikke gått like raskt som man kunne ønske seg. Assistant kom i USA i mai og i noen andre markeder etter det. I Norden jobbes det ennå, men det skal ikke ta mange måneder nå, melder selskapet.

Kommer snart

Allerede 23. september lover Sonos at Moove skal være på plass i butikkene. Da vil den koste 3999 kroner og fås i Shadow Black. Ikke like svart som de andre høyttalerne, men mye mer temperatur og UV-bestandig.