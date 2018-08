Sonos omfavner platespilleren og svære høyttalere

Analog og digital: Nye Sonos AMP er alt det vil kjenner fra Sonos' digitale univers, men også en forsterker som kan drive store analoge høyttalere og hente inn analog lyd fra platespillere. Foto: Sonos

IFA, BERLIN (digi.no): Det er 16 år siden Sonos ble etablert. Før smarttelefonen og før strømmemusikken. Men ideen om å overføre lyd til mange høyttalere rundt om i boligen over et maskenett hvor de kunne bruke hverandre som reléstasjoner var en innertier.

I dag er selskapet fremdeles den dominerende aktøren på sitt område. Ikke minst fordi smarttelefonen og strømmemusikken har kommet som sendt fra himmelen. Så har de også vært veldig flinke med utviklingen av den tilhørende Sonos-appen for å integrere alle lydkilder og gjøre det enkelt for brukeren.

På IFA-messen i Berlin annonserer de neste skritt, og nå skal de integrere seg enda mer. Ikke bare til det moderne, men også det gamle som så mange har lagt sin elsk på. Nå kan man spille LP-er på analoge platespillere og få den ut på de gamle høyttalerne som man i sin tid investerte månedslønna i. Eller mer.

Nye Sonos Amp

Det er rundt ti år siden Sonos lanserte Connect, en trådløs forsterker som kunne drive høyttalere. Men da kom lyden over det trådløse nettverket fra digitale kilder. Nå, et decennium etter, kan man koble nylanserte Sonos Amp til platespilleren gjennom to «utgamle» analoge RCA-porter.

Så tar Amp seg av forsterkningen og sender analog lyd ut til de tradisjonelle høyttalerne. Fra analogt til analogt med en moderne digital enhet i midten.

Sonos Amp – tekniske data Systemkrav: Passive høyttalere med høyttalerkabel, bredbåndstilkobling til internett og Sonos-app

Forsterker: Digitalforsterker i klasse D

Forsterkereffekt: 125 W/kanal til 8 ohm

Høyttalertilkoblinger: Tilpassede bananplugger passer 10-18 AWG høyttalerkabel (2)

Line-In-kilder støttet: Lydenheter med analog RCA-utgang med linjenivå eller optisk digital utgang (optisk adapter kreves). TV-enhet med HDMI ARC eller optisk utgang (optisk adapter kreves)

Utgang for subwoofer: Automatisk påvisning av RCA-type med justerbar krysning (50 til 110 Hz)

Musikktjenester støttet: Fungerer med de fleste musikktjenestene, inkludert Pandora, Spotify, Deezer og SoundCloud.

Nettradio støttet: Strømme MP3, HLS/AAC+, WMA

Spillelister støttes: Napster, iTunes, WinAmp, og Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Produktutførelse: Svart med bananplugger i svart og sølv

Berøringskontroller: Berøringskontroller for volum opp/ned, forrige/neste spor (kun musikk), spill av/sett på pause. LED-lys indikerer status.

Trådløs tilkobling: Kobler til Wi-Fi-nettverket hjemme med alle 802.11b/g/n-rutere. Nettverkskonfigurasjoner med kun 802.11n støttes ikke – du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11 b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren din.

SonosNet-signalforsterker: Funksjoner for å utvide og forsterke effekten til SonosNet 2.0

Ethernet-porter: Doble Ethernet-porter kan koble Sonos Amp til et kablet hjemmenettverk og muliggjøre tilkobling av ytterligere Sonos-spillere.

Fysiske mål: 217 (b) x 217 mm (d) x 64 mm (h). Passer standard rack

Vekt: 2,1 kg (4,6 lb) (4,6 lb)

Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra februar 2019.

Pris: 6499 kroner

Amp er selvfølgelig en fullgod digital enhet også og kan strømme musikk ut til de analoge høyttalerne. Den kan også kobles til TV-en via HDMI og sende TV-lyden til de høyttalerne man kobler til. Hvis TV-en har infrarød inngang kan Amp også styres med fjernkontrollen til TV-en. De fleste Sonos-brukere vil nok velge å styre den med appen, men den kan også kontrolleres med stemmen via enheter som har Amazon Alexa. Det jobbes med Googles stemmestyring også.

I motsetning til den gamle forsterkeren Connect, har Amp en rekke inn- og utganger. Den har til og med to Ethernet-porter slik at den kan kobles rett på et fastnett.

Den lille boksen finnes bare i sort og det er meningen at den skal ta seg pent ut ved siden av en platespiller eller gjemmes bort i hyller eller skap. For de som vil ha den fremme er det volumkontroller på forsiden.

— Med dette produktet kan vi tilfredsstille alle som liker LPer og har investert store beløp i tradisjonelle høyttalere uten at de trenger å gi slipp på Sonos-opplevelsen. De får det beste fra både den digitale og analoge verden. Hver av de analoge forsterkerne er på 125 watt og kan drive høyttalere på 8, 4 eller 2 ohm, sier sjefen for kommersiell virksomhet i Sonos, Matthew Siegel. .

Programvare

Den nye appen tar høyde for alle de nye funksjonene som kommer med Amp. Nå blir det også mulig å koble dørklokka til Sonos-anlegget slik at det ringer i alle rom med høyttalere.

Siegel sier at de har jobbet med å forbedre API-ene sine i to år og allerede neste uke vil de bli lansert for utviklere som vil integrere mot Sonos-appen. Han tro det vil bety flere tjenester til brukerne ikke minst nå når det finnes så mange løsninger for smarte hjem hvor lyd og stemme kan være en ny innovasjonsplattform. Partnere vil bli tilbudt sertifisering slik at de kan merke produktene sine med «Works with Sonos».

— Appen er blitt svært viktig for oss og den spenner bakover i tid slik at folk som kjøpte vårt utstyr for over ti år siden får stadig ny funksjonalitet helt gratis. Det er nok det som gjør at 38 prosent av salget vårt er mer utstyr til de som allerede har kjøpt fra før. Siden alt er nettkoblet så vet vi at 93 prosent av alt vi har solgt gjennom så mange år fremdeles er i bruk, sier han.

Du kan bruke Amp sammen med den gamle platespilleren og de gamle høyttalerne dine. Foto: Sonos

Partnere

For riktig å understreke at selskapet nå kan satser på analoge høyttalere fra tredjeparter har de inngått et samarbeid med selskapet Sonance. De er store på høyttalere som kan bygges inn i tak og vegger og til og med stå utendørs.

Poenget for begge er at de vil kunne tilby bedre integrasjon mot hverandre i appen og utvide funksjonaliteten. Noen vil kanskje like å strømme lyd på regnsikre høyttalere i hagen?

