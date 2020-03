Sonos rygger tilbake

Det er ikke lenge siden Sonos fortalte at det var slutt for de eldste produktene. De ville ikke kunne bli med på den fremtidsreisen selskapet har planlagt for de nyere produktene. Som en kompensasjon skulle eiere få 30 prosent på nye produkter, men da måtte de sette den i såkalt resirkuleringsmodus. Det innebar at de ikke lenger kunne brukes, selv om selskapet hevdet at de gjorde det for å slette all personlig informasjon.

Nye og gamle: Sonos-produktene i brunt er de som kan være med videre i den nye S2-appen hvor de får den nye funksjonaliteten. De andre må være på dagens app hvor det ikke kommer ny funksjonalitet. Foto: Sonos

– Vi har fått mye kritikk for dette og vi har endret beslutningen. Det vil fremdeles være slik at de som vil oppgradere til nye produkter vil få 30 prosent rabatt på dem. Det som er nytt er at vi ikke krever at produktene skal settes i resirkuleringsmodus slik at de ikke kan brukes lenger. Kundene kan beholde dem og bruke dem videre. Men det vil fremdeles være slik at det vil gå et skille mellom de produktene som kan bruke den nye funksjonaliteten og de som ikke har det som trengs for å utnytte den, sier nordisk kommunikasjonssjef i Sonos, Sabrina Krim.

Hvem som helst kan ikke hevde at de har gamle produkter og kreve rabatten på nye. Sonos vet hvem som har hva, og det er grunnlaget for å få innvilget avslaget.

To apper

Den nye Sonos-appen selskapet arbeider med, som vil erstatte dagens app i juni som en vanlig oppgradering, går foreløpig under arbeidsnavnet S2 Controller. Den vil introdusere masse ny funksjonalitet, som at enkeltbrukere i en husstand kan gruppere sine foretrukne rom. Det vil komme bedre håndtering av innhold, støtte for nye lydformater og annen ny funksjonalitet. Når den blir tilgjengelig er det den som vil få det korte app-navnet Sonos.

– Støtte for nye høyoppløste lydformater for musikk og hjemmekino er det vi får mest forespørsler om, og nå kommer det, sier hun.

De som ønsker å fortsette å bruke den gamle programvaren må benytte en annen app, Sonos S1 Controller. Den kan styre både gamle og dagens produkter, men ikke de nye som kommer. Den vil heller ikke inneholde den funksjonaliteten som kommer i den mer avanserte nye appen, og nyere produkter vil ikke motta funksjonsoppgraderinger gjennom denne utgaven.

S2-appen: Den nye appen vil få et lite visuelt løft, men her kommer også alle de nye funksjoenen som krever nok minne og datakraft i høyttalerne. Foto: Sonos

– De begrensningene som finnes i S1 Controller har å gjøre med maskinvaren i de eldste produktene. De har hverken minne eller datakraft nok til å kjøre under den nye appen, sier Krim.

De som bare har eldre produkter trenger ikke gjøre noe. Dagens app vil fortsatt fungere og man vil motta feilrettinger og sikkerhetsoppgraderinger. Sonos vil også sørge for at alle partnere vil støtte musikk- og stemmetjenester så lenge som mulig.

Beste vi få til

– Det er jo beklagelig at det fra nå vil være to apper, men dette har med egenskaper i maskinvaren å gjøre. Vi tror brukerne vil ha forståelse for den løsningen vi kommer med. I et blandet nytt og gammelt miljø, må man velge mellom en app uten den nye funksjonaliteten, eller å ha to ulike apper som kjører hvert sitt system. Det vil ikke gå an å kombinere S1 og S2 systemene til et enhetlig et. Jeg tror mange ønsker å ta med de gamle produktene på hytta og ha de nye hjemme. Vi kommer til å støtte de gamle produktene med S1-appen så lenge det er mulig, sier hun.