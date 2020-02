TEST: Marshall Monitor II A.N.C.

Marshall lanserte nylig en ny hodetelefon-toppmodell med aktiv støydemping; Marshall Monitor II A.N.C. Hodetelefonene kommer i salg fra 17. mars, men vi har fått teste dem allerede nå.

Marshall Monitor II A.N.C. Frekvensrespons: 20 Hz - 20 kHz

Høyttalerelement: Dynamisk, 40 mm

Impedans: 32 ohm

Følsomhet: 96 dB SPL (179 mV @ 1 kHz)

Batteritid: 30 timer med Bluetooth + ANC, 45 timer med kun Bluetooth.

Ladetid: 2 timer. 15 minutters lading gir inntil fem timer spilletid.

Annet: Aktiv støykansellering (ANC), USB-C lading, mikrofon, talekommandoer (støtter Google Assistant), Bluetooth 5.0. 3,5 mm avtagbar kabel følger med.

Vekt: 320 gram

Pris: 3195 kroner inkl. mva.

Hodetelefonene har en klassisk og gjenkjennelig «Marshall-look» som vi kjenner igjen fra selskapets gitarforsterkere (og andre produkter). Plast-overflaten til øreklokkene har en tekstur som skal etterligne læroverflaten til gitarforsterkerne, samt en hvit Marshall-logo på begge klokkene. Det ser ganske flott ut, synes i hvert fall undertegnede. Det følger med en fin tøypose med Marshall-logo til å oppbevare hodetelefonene i.

Hodetelefonene har en litt spesiell messingfarget «joystick» på høyre øreklokke. Denne brukes til å kontrollere avspillingen, i tillegg til at den kan brukes til å skru av og på hodetelefonene, og til å starte paring. For å justere lyden opp eller ned, beveger du joysticken opp eller ned. Beveger du den sidelengs skifter du sang, mens du kan pause eller starte musikken ved å trykke inn knappen. Dette fungerer veldig bra, men du må holde knappen inne ganske lenge (et par-tre sekunder) for å skru hodetelefonene av eller på – vi skulle gjerne likt at det gikk litt kjappere.

Det følger med en praktisk stoffpose til å oppbevare hodetelefonene i. Foto: Kurt Lekanger

Egentlig liker vi best fysiske skyvebrytere for å skru av og på, det går raskere, er mer intuitivt – og ikke minst er det lett å se om hodetelefonene er av eller på. Med Marshall Monitor II var vi ofte i tvil om hodetelefonene var skrudd av eller ikke (du har riktignok en liten lysdiode som blinker sakte), og det hendte vi oppdaget at vi hadde glemt å skru dem av – med tomt batteri som følge.

For å pare hodetelefonene med mobiltelefonen eller PC-en, holder du inne joysticken i noen sekunder helt til en lysdiode begynner å blinke blått. Når du har paret hodetelefonene kan du laste ned appen Marshall Bluetooth, hvor du kan endre innstillinger for blant støykansellering, equalizer og andre ting.

Praktisk bruk

Marshall Monitor II A.N.C. kan brukes både trådløst (via bluetooth) og med kabel. Det følger med en spiralkabel som kan løsnes fra hodetelefonene hvis du ikke bruker den.

I tillegg til joysticken, er det en knapp på venstre side som brukes til å skru av eller på funksjonen for å slippe gjennom lyd fra utsiden, samt en knapp på høyre side for å veksle mellom tre forhåndsdefinerte equalizer-innstillinger. Denne knappen kan også programmeres til å aktivere Google Assistant eller Siri, via Marshall Bluetooth-appen.

En messingfarget joystick brukes til å justere lyd, skifte sang og til å skru hodetelefonene av eller på. Telefonsamtaler besvares med et trykk på midten av joysticken. Foto: Kurt Lekanger

Marshall Bluetooth-appen var ikke lansert ennå for Monitor II da vi testet – men vi fikk tilgang til en betaversjon av appen. Via appen kan du stille inn equalizeren (fem bånd; 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz og 6,25 kHz), og du kan også definere hvor kraftig støykansellering du ønsker.

Knappen på høyre side brukes som sagt for å slippe gjennom lyd fra omgivelsene. Hvor mye lyd som skal slippes gjennom, kan du justere i appen. Der kan du også skru av aktiv støydemping helt, om du vil. Du kan også skru av støydemping via knappen på hodetelefonene ved å holde den inne i to sekunder.

Lading skjer via en USB-C-kontakt på venstre side.

Mange fine detaljer. Foto: Kurt Lekanger

Ifølge Marshall skal batteriet holde til opptil 30 timers spilletid med støydemping skrudd på, eller 45 timer med dette avskrudd. Dette er samme spilletid som Sony oppgir for sine WH-1000XM3-hodetelefoner (med støydemping skrudd på),

Hodetelefonene kan selvfølgelig også brukes som håndfrisett til mobil. Da trykker du ned joysticken en gang for å besvare eller avslutte en telefonsamtale, eller to ganger for å avvise en innkommende samtale.

Lydkvalitet

Undertegnede bruker til daglig Bose QC 35 som sine faste støydempende hodetelefoner. Etter å ha brukt Marshall Monitor II et par uker, og vekslet litt frem og tilbake mellom Bose og Marshall, synes jeg kanskje lydkvaliteten på Marshall-hodetelefonene ligger et lite hakk foran Bose.

Monitor II låter bra med de fleste musikksjangre vi testet med, og lydbildet var balansert, fyldig og «crisp», med masse detaljer i de øvre frekvensområdene. Det er trøkk i bassen, men ikke overdrevent mye bass – Marshall har heller prøvd å få til et godt balansert lydbilde på tvers av alle frekvenser, i stedet for å kjøre på med altfor mye bass. De dypeste frekvensene gjengis fint, uten at det blir for dominerende.

Marshall Monitor II A.N.C. Foto: Kurt Lekanger

Det at du raskt kan bytte equalizer-innstillinger ved å trykke en knapp på venstre øreklokke er kjekt når du hører på musikk i mange ulike sjangre. Standardinnstillingen – som bare heter «Marshall», eller «The original Marshall sound», var kanskje den vi foretrakk – men også «Rock» ble flittig brukt (den øker bass og diskant litt).

Det er ikke støtte for AptX, som gir tapsfri lydoverføring – men med bluetooth 5.0 (som disse hodetelefonene støtter) har du høyere overføringshastighet. Såvidt vi vet er det imidlertid de samme lydkodekene som brukes for overføring av lyden uansett om du har bluetooth 4 eller 5, og samme overføringshastigheten på lydstrømmen. Dermed skal det etter det vi vet ikke være bedre lyd med Bluetooth 5.0. Den kanskje største fordelen er at du får større signalrekkevidde og mer stabil oppkobling.

I teorien vil du ha bedre lydkvalitet ved å bruke hodetelefonene med den medfølgende kabelen, men i praksis tror i hvert fall undertegnede at du skal ha ganske gode ører for å klare å skille dette. Jeg brukte hodetelefonene både med og uten kabel, og vekslet også frem og tilbake i samme låt – og om det var forskjell, var den minimal. Bruker du hodetelefonene med kabel, fungerer naturligvis ikke equalizeren – siden hodetelefonene da gjengir lyden slik den kommer fra lydforsterkeren i PC-en (eller stereoanlegget) og ikke forsterkeren som sitter i øreklokkene.

Konklusjon

Marshall Monitor II A.N.C. har vært et veldig hyggelig bekjentskap. Dette er hodetelefoner som både ser bra ut og som låter bra. Skal vi trekke for noe, måtte det være at vi hadde foretrukket en fysisk glidebryter for å raskere skru hodetelefonene av og på. I tillegg sitter hodetelefonene litt stramt, slik at du blir litt sliten av å ha dem på i mange timer av gangen. Bose sine støydempende hodetelefoner er mer behagelige å bruke i lengden.

Lydkvaliteten er som sagt veldig god i sin prisklasse, og den aktive støydempingen er veldig god. De mest aktuelle alternativene til disse er Bose' nye NCH 700-hodetelefoner, samt Sonys WH-1000XM3. Begge to er knallbra alternativer i omtrent samme prisklasse som Marshall.

Du får også nå forgjengeren Bose QC 35 II til en veldig god pris, under 2300 kroner enkelte steder. Dermed kan du spare en tusenlapp sammenlignet med Marshall Monitor II, for hodetelefoner med veldig god støydemping og god lyd, men kanskje ikke helt den samme «godfølelsen» som Marshall gir – ikke minst utseendemessig.