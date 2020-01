Sonos sukrer innbyttepillen

Etter å ha holdt alle produktene sine fra «tidenes morgen» innen den samme appen, tar nå Sonos et brudd med de aller eldste. De vil ikke få støtte i den nye appen selskapet kommer med i mai.

Foto: Odd Richard Valmot

Det betyr ikke at de ikke kan brukes lenger, men når den nye appen kommer i mai blir det ikke én, men to Sonos-apper. En ny, hvor alle de nye funksjonene kommer i årene framover, og en gammel hvor det ikke vil skje noe annet enn feilfiksing og sikkerhetsvedlikehold.

Kan fortsatt brukes

– De som vil fortsette å bruke det gamle utstyret kan selvfølgelig gjøre det. De må fortsette med den gamle appen, men kompatibiliteten til den vil jo reduseres over tid. De som bruker nye produkter i denne «legacy modusen» vil ikke få den nye funksjonaliteten vi planlegger i den nye appen, sier nordisk kommunikasjonssjef i Sonos, Sabrina Krim.

Denne splitten forklarer Sonos med at den gamle maskinvaren er kommet til en grense av hva minne og prosesseringskraft kan henge med på. Men i stedet for å skyve de gamle produktene utfor stupet så gjør de det på denne måten. Håpet er nok også at mange skal benytte tilbudet og kjøpe de nye produktene til erstatning. Og for å lokke kundene har de lagt ut en ostebit i form av innbytterabatt.

Kompensasjon

– Som et plaster på såret kan de som vil oppgradere til ny produkter få 30 prosent på hvert gamle produkt de leverer til resirkulering eller setter produktene i såkalt resirkuleringsmodus. Det vil si at de ikke kan brukes lenger. Først da vil kundene få en rabattkode som gir dem prosentene. Vi er klar over at det er kommet mye kritikk mot denne ordningen, men tenk om du hadde fått 30 prosent på en 10 til 15 år gammel PC som ikke klarte å kjøre siste versjon av Windows? Det er jo det samme vi gjør, men vi tvinger ingen. De kan fortsette å bruke produktene om de vil, og vi vil fortsette å gjøre feilrettinger og sikkerhetsoppgraderinger, sier hun.

Svært mange i bruk

At dette vil påvirke mange Sonos-brukere er Krim helt klar over. Hele 93 prosent av alle produktene selskapet har solgt er ennå i bruk. Det er et veldig høyt tall for forbrukerelektronikk.

Mye av kritikken har gått på at helt brukbare produkter settes i resirkuleringsmodus slik at de ikke kan brukes. Sonos hevder at det gjøres for å slette all personlig informasjon og sørge for at folk ikke kjøper produkter som vil ha begrenset levetid. Selskapet anbefaler at produktene som er satt i resirkuleringsmodus leveres inn som elektronikkavfall eller sendes tilbake til Sonos på deres regning.

Mange produkter

De produktene som omfattes av den nye ordningen er de originale Zone-spillerne, Connect og Connect:Amp, samt første generasjon Play:5, CR200 og Bridge. De eldste ble lansert før både iPhone og Spotify eksisterte og var beregnet på en annen tidsalder.