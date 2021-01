Sony Bravia Core er strømmetjenesten som krever skikkelig bredbånd

Sony skal sammen med nye TV-modeller i Bravia XR-familien tilby en ny, eksklusiv og begrenset strømmetjeneste hvor det loves bildekvalitet på høyde med ukomprimerte UHD (Ultra-High Definition) Blu-Ray-plater. Dette gjøres i samarbeid med Sony Pictures Entertainment og vil bestå av minst 300 filmer og annet innhold fra dette selskapet.

Tjenesten kalles for Bravia Core og tar i bruk en teknologi som Sony kaller for Pure Stream. Det er kun kunder med TV-er i den nevnte serien som kan benytte Bravia Core. Det dreier seg dessuten om det tidsbegrenset tilbud hvor kundene kan bruke et begrenset antall kreditter som de mottar når de kjøper TV-en. Kredittene er maksimalt gyldige til 23. februar 2026.

Tjenesten er altså ikke ment som noen konkurrent til de etablerte strømmetjenestene, men vil i stedet fungere som en måte å demonstrere hva TV-ene faktisk kan levere av bildekvalitet.

Bitrate på opptil 80 megabit per sekund

Den kognitive prosessoren Sony XR. Foto: Sony

Sony hevder at andre strømmetjenester normalt nøyer seg med å bruke 25 til 30 megabit per sekund av bredbåndskapasiteten til kundene. Bravia Core krever minimum 43 megabit per sekund bredbåndskapasitet ved en gjennomsnittlig bitrate på 30 megabit per sekund for innholdet, og hele 115 megabit per sekund ved høyeste kvalitet, 80 megabit per sekund.

Sony sier ikke så mye om hva Pure Stream-teknologien går ut på, men den involverer den kognitive prosessorer Sony XR, som ifølge Sony «oppdager seerens fokuspunkter og kryssanalyserer en mengde bildeelementer for å produsere et bilde som er enda mer naturlig og nærmere menneskets hukommelse». Den skal også oppskalere lyd til 5.1.2-kanaler.