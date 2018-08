Sony endelig med OLED

IFA, BERLIN (digi.no): Sony har lansert sitt nye flaggskip, Xperia XZ3. Telefonen erstatter XZ2, og ble lansert på den store elektronikkmessen IFA i Berlin torsdag.

Det er skjermen som er den store nyheten. Det er mye likt på nykommeren, men noen forbedringer er det blitt fra den forrige modellen som kom på Mobile World Congress i slutten av februar. Det er nesten latterlig raskt, men sikkert nødvendig for å hente inn konkurrentene. Med OLED-skjerm er det også blitt mulig å slanke telefonen. Tykkelsen har gått ned til 9,9 mm og gjort at den buete baksiden er blitt flatere.

Mye bedre skjerm

Sony har alltid gjort et nummer av skjermene sine, enten det har vært TV-er eller mobiler. Nå har det etter sigende kommet sterke ord fra oven om at videoingeniørene i konsernet skal sørge for at video ser best ut på en Sony-telefon. Vi har fått en sniktitt på resultatet og det ser unektelig veldig bra ut. Dette er en underholdningsmaskin som de neppe kunne laget med en LCD-skjerm.

Skjermen er tydelig avrundet mot kantene med såkalt 3D-glass som dekker over OLED-panelet i 18:9-konfigurasjon med en oppløsning på 1440 ganger 2880 punkter.

Skjermen virker veldig lyssterk, og kan faktisk overgå maks-innstillingen i sterkt sollys med såkalt high peak-innstilling. Med OLED kommer også en ny «alltid på»-innstilling som Samsung har hatt i årevis. I praksis betyr det at det nesten ikke koster strøm å la noen piksler være på og vise klokka og andre ting hele tiden.

Rammen i aluminium er smalere og er nå på 3 millimeter mot 6 på den forrige.

Sony har vært en pioner innenfor vanntette telefoner, men denne skal også tåle mer. Sony påstår at kombinasjonen av en ny aluminiumslegering og nytt Gorillaglass 5 skal gjøre den 40 prosent sterkere enn før, hva nå det betyr.

Høyere lydstyrke

Sony har lenge prøvd å skape en underholdningsmaskin, og da hører lyden med.

Som før stråler lyden mot brukeren fra to høyttalere på hver side av skjermen, men ingeniørene har klart å klemme 20 prosent mer lydstyrke ut av den nye modellen. Den har også en egenutviklet vibrasjonsmekanisme, Dynamic Vibration System, som langt overgår det som er vanlig i mobiler. Den hjelper til å understreke opplevelsen når man ser på film.

Fageutvalg. XZ3 kommer i en teksisk spesifikasjon, men i fire ulike farger. Foto: Odd R. Valmot

Kamera

Kameraet er basert på den samme 19 megapiksel (MP) sensoren som før, men har fått en god del forbedringer i programvaren. For de som gjerne vil ha det enkelt så er grensesnittet nå mer forståelig. Som alle andre bruker nå Sony det de kaller kunstig intelligens for å gjøre innstillingene til motivet best mulig

En egenskap med Sonys mobiler er at de har hatt en egen fotoknapp. Det er nyttig selv om Samsung fyrer opp kameraet med to raske trykk på startknappen. Men fordi rammen nå er så tykk kan man nå starte en app, for eksempel kamera ved å dobbeltrykke på rammen. Og ta et bilde. Eller du kan trekke telefonen fra lomma og sette den i «ta bilde»-stilling og da fyrer kameraet opp selv.

Selv om kameraet bak har den samme sensoren som før, er frontkameraet helt nytt. Det har fått en mye større sensor på 13 MP med f/1,9.

Snudd seg raskt: På et knapt halvår har Sony gitt toppmodellen som ble introdusert i Barcelona en erstatter. Resultatet er imponerende. Foto: Odd R. Valmot

Sony er fremdeles alene om å kunne ta opp 4K video i HDR og ha Full HD såkalt super slow motion. Riktignok begrenset til tre sekunder. Det er også kommet en del forbedringer i programvaren som gjør at telefonen kan 3D-skanne folk og ting. Nå er det støtte for å kunne animere modeller og det neste er vel at din egen 3D-modell kan være helten i dataspill.

Denne funksjonen kan enten stilles inn til å starte det brukeren vil, men den kan også være kontekstbasert og til og med starte apper basert på tidspunkt eller hvor man befinner seg.

En annen ny innovasjon er de de kaller Side Sense. Ved å sveipe ned på en side i en nettleser kan du gå tilbake. Følsomheten kan stilles inn, samt hvor lange sveipene skal være.

Telefonen vil ha nye Android 9 Pie fra start og Sony lover en rask oppgradering av tidligere modellene.

Større batteri

Selv om vekten går ned fra 198 til 193 gram så er det blitt plass til et større batteri. Det øker fra 3,18 til 3,33 Ah (3300 mAh).

Telefonen støtter trådløs lading og den nye USB Power Delivery standarden. Sony har alltid vært flinke med strømsparende teknologi og den skal være forbedret. Det er all grunn til å forvente lenger batterilevetid.

Telefonen kommer i fire farger, men bare med én teknisk utførelse. Alle får 64 GB lagringsminne og 4 GB RAM. For de som vil ha mer plass er det en micro SD-port som kan fylles opp med billig minne.

Datahastighet støttes opp til 1,2 Gbit/s.

Prisen på 7990 kroner ligger sånn midt i laget. Mye under konkurrentenes toppmodeller, men nå finnes det mange i andre deler av næringskjeden som vil friste med lave priser.