Sony først med to trinns telekamera i en mobil

Det er ikke ofte det skjer noe virkelig nytt i mobilbransjen. Om vi unntar at nye mobiler har fått støtte for 5G – et «teknologirykk» som kommer med ti års intervall.

Som regel handler ny teknologi om å forbedre egenskaper fra tidligere modeller. Ingenting har forbedret seg så mye som mobilkameraene. De har blitt flere, fått større sensorer, bedre optikk, bedre programvare og så videre.

De siste årene har telekameraene blitt utstyrt med en såkalt periskoplinse. Huawei var først, så kom Samsung. Nå har de begge slike kameraer i toppmodellene som forstørrer 10X. Men det er også et problem. Hoppet fra hovedkameraet på 1X til 10X er for stort til at man får en fornuftig overgang mellom de to. Alt imellom må produseres digitalt. Derfor har slike kameraer et trinn til på rundt 3X. Det betyr at det er rundt tre ganger opp til neste optiske trinn fra både 1X og 3X.

Slike utfordringer har ikke vanlige kameraer. De gjør zoomingen ved å flytte på linsene. Ikke ved å ha flere kameraer og interpolere imellom.

Derfor er Sonys annonserte Xperia 1 III spesielt interessant. Den har også et periskopkamera, men inne i det finner vi linseelementer som kan flytte på seg. Riktignok bare i to trinn, men det er en begynnelse. Det ideelle er selvfølgelig at linsene kan beveges trinnløst i hele periskoptunnelen og utføre den samme jobben som i et analogt kamera.

Teknologien Sony bruker til å flytte linsene er baserte på såkalt voicecoil. Det vil si ørsmå spoler som flytter seg i et magnetfelt slik som «stemmespolen» i en høyttaler flytter seg ut og inn. Det betyr at det er to slike mekanismer i kameraet: en voicecoil som flytter linsene i tunnelen og en som gjør optisk stabilisering av den fremre linsen.

Kamerarigg: Nye Xperia 1 III har fremdeles tre kameraer basert på 12 MP sensorer. Foto: Sony

To trinn

Det nye periskopkameraet til Sony har ikke den samme forstørrelsen som hos Huawei og Samsung. I stedet for å ha en 240 mm ekvivalent optikk nøyer de seg med 70 og 105 mm. Det mener Sony er optimalt.

– De to brennvidder vi har valgt i periskopkameraet, som gir forstørrelser på 2,9X og 4,4X, er det vi mener gir best kvalitet sammen med den vertikalt monterte sensoren på 12 MP. Sensoren har en 1/2.9" sensor med f/2.8, sier Sonys europeiske sjef for produktopplæring, Abdullah Karaca.

Kombinasjonen av en lyssterk sensor og en lyssterk optikk gir gode bilder selv i dårlig lys, mener han. Sammenliknet med Samsungs telekamera har dette en større sensor og et mye lavere f-tall. Samsung opererer med f/4.9 på 10X-kameraet, men med f/2.4 på 3X-kameraet. Begge har den samme sensoren på 10 MP.

12 MP er optimalt

Alle de tre kameraene i Sonys nye toppmodell har en 12 MP sensor. Det mener selskapet er optimalt på mange måter. Akkurat det samme som Apple synes å mene. Det gir det Karaca kaller en superrask autofokus og det gjelder begge forstørrelsene i telekameraet også.

– 12 MP er godt nok til å forstørre bilder til A3 størrelse. Da synes vi det er et bra kompromiss mellom filstørrelse og hastighet, sier han.

Mange piksler gir tregere kamera

Et problem Karaca peker på er at jo flere piksler mobilsensorene har jo lenger tid trenger de for å lese ut innholdet. Det vil gjøre det vanskelig å ta mange bilder etter hverandre og det liker ikke fotografer. For å optimalisere hastighet og andre egenskaper i et mobilkamera har Sony brukt eksperter fra sin egen kameradivisjon som produserer Alfa-kameraene. På sikt tror han at gapet mellom tradisjonelle kameraer og mobilkameraer vil lukke seg, selv om de profesjonelle fotografene vil fortsette å bruke de store kameraene.

– Vi er bare i starten med å bruke AI. Denne teknologien vil være en viktig faktor til å lukke gapet mellom mobilkameraer og de store systemkameraene. Foreløpig er det i form av AI som kjører i selve mobilprosessoren, men det er store muligheter for å få til enda bedre bilder ved å prosessere bildene videre i skyen. Samtidig ser vi også at prosessorene raskt får mye bedre AI-kraft, så hvor vi er om fem år er ikke godt å si, sier Karaca.

Rykter om mer

Periskoplinse: Når vi ser inn i telefonen kan vi se hvordan den brede kameratunnelen stikker inn mot høyre fra prismet som ligger under lysåpningen. Sensoren står vertikalt rett over skjermen, mens de andre sensorene ligger horisontalt over skjermen. Foto: Sony

Det ryktes at Samsung også jobber med slik teknologi. Men, om ryktet er riktig, så vil S22 Ultra, som fremdeles er mange måneder unna ha det som før første gang vil være en ekte zoomlinse.

Ifølge ryktet vil de benytte en piezoelektrisk motor for å flytte linseelementene trinnløst i periskoptunnelen. I så fall har vi en optisk zoomlinse og ikke bare telekameraer som må fylles ut med digital interpolering mellom forstørrelsene.