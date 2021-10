Sonys nye kameramobil ser imponerende ut, men er ikke uten bismak

Sony har en lang rekke med gode kamera på CVen, og mobiler likeså, men de har i liten grad kombinert kompetansen på disse områdene.

Inntil nå.

I dag ser Sony Xperia Pro-I dagens lys, en ny smarttelefon med fokus på foto og video, og på papiret har den imponerende foto-spesifikasjoner.

Sony Xperia Pro-I Størrelse og vekt: 166 x 72 x 8,9 mm, 211 gram.

Skjerm: 6,5 tommer HDR OLED, 1644 x 3840 piksler, 120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus (foran), Corning Gorilla Glass 6 (bak).

Prosessor: Snapdragon 888 5G 8-kjerner, 64 bit, 1,8-2,84 GHz.

Batteri: 4500 mAh, støtter hurtiglading (opptil 50% på 30 min med 30 watt lader).

RAM/Lagringsminne: 12 GB/512 GB.

Kortstøtte: 2x nanoSIM, 1x micro-SDXC opptil 1 TB. Hovedkamera 1: 12 megapiksler, 24 mm, 85°, f/2.0 og f/4.0, 1" Exmor RS (men beskåret med ca 40%).

Hovedkamera 2: 12 megapiksler, 50 mm, 48°, f/2.4, 1/2,9" Exmor RS for mobil.

Hovedkamera 3: 12 megapiksler, 16 mm, 124°, f/2.2, 1/2,5" Exmor RS for mobil.

Frontkamera: 8 megapiksler, 78°, f/2.0, 1/4". Fysiske koblinger: USB-C (USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s), minijack.

Trådløsteknologi: 5G, 4G (LTE), Bluetooth 5.2, 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Biometri: Fingeravtrykksleser.

Pris: 1799 Euro.

«Samme» kamerabrikke som Sony RX100 VII

Sony påstår at Xperia Pro-I skal ha samme bildebrikke som i RX100 VII, men tilpasset bruk i en smarttelefon. En sannhet med modifikasjoner, for de kunne godt vært litt mer åpne om hva «tilpasset» vil si.

RX100 VII har nemlig 20 megapiksler, mens Pro-I får «bare» 12. Vi har ikke fått noe fornuftig svar fra Sony angående dette, men ifølge DPreview er det sannsynligvis takket være at Pro-I bare bruker omtrent 60 prosent av bildebrikken. De gjenværende 40 prosentene er dermed ganske irrelevante, og brikkestørrelsen er dermed i praksis betydelig mindre enn Sony påstår.

Dette burde Sony holdt seg for gode for. Det lukter kort og godt ikke helt bra av denslags grep.

Spesielt når telefonen for øvrig ser ut til å være preget av imponerende spesifikasjoner.

At Sony med en dedikert fototelefon ikke hiver seg på det megapikselracet som har herjet på mobilfronten, er for eksempel positivt. RX100 VII er et meget bra kompaktkamera i seg selv, og at en mobiltelefon får samme grunnleggende teknologi i sitt hovedkamera, er forfriskende, selv om det er med en viss bismak.

Uansett størrelse på bildebrikken, så er pikselstørrelsen på hele 2,4 μm, noe som er imponerende i seg selv. Bare det bør legge til rette for å kunne få god bildekvalitet selv i halvdårlig lys.

På brikken finnes det også hele 315 fasedetekterende sensorer, som til sammen dekker 90 prosent av bildeflaten. Vi har selvsagt ikke testet ennå, men også dette er teknologi som vi finner igjen i kamera oftere enn mobiltelefoner, og som bør kunne bidra til en svært god autofokus.

Sony Xperia Pro-I

Optikken i hovedkameraet består av tre linseelementer, har optisk bildestabilisering, og leveres med den ikke ukjente T* coatingen. Dette er en optisk coating som Hasselblad og Zeiss har brukt i flere tiår, ikke uten grunn.

Objektivet på hovedkameraet har to blenderåpninger - f/2.0 og f/4.0 - men ingen trinn imellom, så det er enten eller.

De andre kameraene er ikke like imponerende, men heller ikke de har fått unødvendig mange megapiksler, og spesifikasjoner som ellers er helt OK (se faktaboks).

«1.0-type sensor»

Sensoren - eller bildebrikken som har flere sensorer, strengt tatt - oppgis av Sony til å være av «1.0-type» uten at de spesifiserer nøyaktig hva de mener med det.

Kort fortalt er dette det de fleste andre kaller en 1"-bildebrikke.

Det er helt riktig som Sony sier at den er som stor å regne for et kompaktkamera - og absolutt gigantisk for å være en bildebrikke i en mobiltelefon - men betegnelsen til tross er den likevel langt mindre enn en tomme stor. Betegnelsen brukes imidlertid på samme måte av alle produsenter, og er dermed sammenlignbar.

Årsaken til at det gjøres slik har sin bakgrunn i at dette er et eldgammelt målesystem for brukbart område av gamle katoderør-baserte sensorer. Teknologi som er hundre prosent irrelevant i dag, men der målebetegnelsen ennå henger igjen.

Når Sony da velger å kalle sin brikke en «1.0-type» så er det greit nok, siden størrelsen strengt tatt ikke er slik man skulle tro ut fra betegnelsen uansett. Likevel er det egentlig irrelevant - folk flest åpner ikke telefonen for å sjekke størrelsen.

At bare 60 prosent av brikken benyttes, derimot, burde de vært langt klarere på, når de velger å spesifisere både «1.0-type» og at det er samme bildebrikke som i RX100 VII.

Mye avansert fototeknologi under panseret

Det er for øvrig ikke rent lite Sony har stappet inn i denne mobilen, for å gjøre bildene dine best mulig. Foruten bildebrikken og optikken nevner vi i fleng:

Sony Xperia Pro-I

Autofokus som finner øyne på både dyr og mennesker.

Sanntidssporing av motiver i bevegelse.

Serieopptak med 20 bilder per sekund, med full autofokus.

Rask avlesning av bildebrikken skal hindre eller redusere forvrengning som følge av rullende lukker.

Reduksjon av bildestøy ved å ta flere bilder som så blir digitalt analysert og kombinert.

12-bit RAW-opptak.

Det koster å være kar

Noen norsk pris har vi ikke fått ennå, men vi kan med sikkerhet si at Sony Xperia Pro-I blir alt annet enn billig. 1799 Euro er antydet pris i EU, og om man antar at norsk MVA bakes inn i det, tilsvarer den prisen 17.500 kroner etter dagens kurs. Ikke småpenger for en mobiltelefon, men når man tenker på at RX100 VII koster tett oppunder 12.000 kroner, blir kanskje prisen på Sony Xperia Pro-I litt lettere å svelge?

Uansett har du en god stund å tenke deg om på, for ting tyder på at det vil være temmelig begrenset tilgang på Sony Xperia Pro-I de nærmeste månedene. Det er med andre ord lite trolig at denne ligger under treet i år, selv om den er både til og fra deg selv.