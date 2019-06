Sony kjøper seg opp i norsk IT-selskap

Det norske selskapet Nevion, som er verdensledende innenfor IP-løsninger for medieprodusenter (for abonnenter), inngår et strategisk partnerskap med elektronikk- og mediegiganten Sony.

Som en del av partnerskapet kjøper Sony seg inn som minoritetseier i selskapet, og blir med det en av hovedinvestorene.

Finansavisen skriver i dag at Sony kjøper 45 prosent av aksjene. Etter det avisa erfarer skal avtalen inneholde opsjon på å overta resten av selskapet på sikt.

Store navn på kundelista

– Dette er en spennende allianse for Nevion, våre kunder og våre partnere, sier direktør Geir Bryn-Jensen i en pressemelding.

– Det er basert på komplementære løsninger, produkter og kunnskap, og gjør det mulig for oss å tilby mye mer til kundene våre, både eksisterende og potensielle, enn vi har klart til nå. Det gir oss også mye bedre skalerbarhet og rekkevidde.

Det har ikke lykkes digi.no å få tak i Bryn-Jensen, men til Finansavisen sier han at Nevion i flere år har jaktet industrielle partnere som kan gjøre det enklere å konkurrere i det globale TV-markedet. Dialogen med Sony skal ha startet for 18 måneder siden.

– Sony har 80 prosent av verdensmarkedet for kameraer, og de er store på TV-produksjon, men mangler teknologien som kan sende innholdet fra lokasjonen og inn til kringkasteren, sier Bryn Jensen til Finansavisen.

Blant de eksisterende kundene i det relativt ukjente, norske selskapet, finner man et betydelig utvalg av store navn: BBC, NBC, HBO og Nasa er bare noen av dem.

Det er med andre ord ikke uten grunn at Sony anser Nevion som en attraktiv samarbeidspartner.

– Gjennom dette strategiske partnerskapet vil vi være i stand til å utvide tilbudet vårt innenfor IP-løsninger fra ende til ende, som lar kunder produsere direktesendinger og koble sammen flere opptakssteder, sier Mikio Kita fra Sony.

Bryn-Jensen mener partnerskapet med Sony er en tillitserklæring til Nevion, og ser frem til samarbeidet.