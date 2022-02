Sony har skaffet seg en ledende posisjon på støykansellering, både for hodetelefoner og ørepropper. Men jo mer du fjerner støy, jo mer trafikkfarlig er du. Kommer det en trikk eller bil bakfra i din retning mens du nyter AC/DC, er det det så som så med oppmerksomheten.

Lyden fra omgivelsene går rett gjennom i midten av lydfordeleren, som sender ut lyd fra høyttaleren. Foto: Sony

Lydtunnel

Derfor har Sony nå klekket ut øreproppene som skal gi deg god lyd fra mobilen, men også gjøre deg oppmerksom på omgivelsene – enten det er en buss eller en kollega som vil snakke med deg.

LinkBuds heter nyskapningen, som rett og slett er en ringformet propp som fordeler lyden rett inn i øret fra høyttaleren og med direktekontakt med omgivelsene gjennom hullet i ringen. Selve elektronikken sitter i en liten, ringformet konstruksjon som er plassert inne i øret ved siden av ringen. Her finner vi også høyttaleren, som er på hele 12 mm.

Det bør kanskje nevnes at både Samsung, Apple og andre har propper som ikke blokkerer øregangen helt, men kanskje ikke med like direkte tilgang til trommehinnene som disse.

Det følger med fem ørelåser i ulike størrelser

Ifølge Sony trenger du ikke ta av disse. Du kan ha dem på hele tiden enten du hører på innhold eller skal snakke med folk. I hvert fall i 5,5 timer, som er den oppgitte batterilevetiden.

I etuiet er det ytterligere 12 timer med batterilevetid før det er på tide å lade igjen.

Delvis støykansellerende

Det sier seg selv at dette ikke er støykansellerende propper. Hele poenget er jo å ta inn lyd, eller støy om du vil, sammen med lyden fra høyttaleren.

Derimot har den en form for støykansellering når du bruker dem til å ringe med. Sony sier at de har brukt AI til å behandle mer enn 500 millioner stemmeprøver for at akkurat din stemme kan skilles ut og gjøres så klokkeklar som mulig når du snakker med noen.

En god egenskap er at når du spiller musikk, vil den settes på pause om du begynner å snakke med noen.

Sony har lenge hatt en app til hodetelefoner og propper. Den videreføres med LinkBuds og gjør at du kan tilpasse lyden i equalizeren. Sony har også bygget inn elektronikk i V1-prosessoren som sitter i proppene og som kan restaurere kompresjonsdefekter i musikken.

Esken er vesentlig mindre og lettere enn den Sony bruker til sine lukkede ørepropper.

Mange slike proppen kan styres ved å tappe på dem. Det kan du ikke her, men til gjengjeld kan du tappe på kinnet foran øret. Proppene plukker opp vibrasjonene og gir samme styreeffekt.

Dette er ikke tunge saker. Hver propp veier bare 4,1 gram. Det er nesten halvparten av de støykansellerende proppene

Sony har utviklet teknologi for å pare med Android- og Windows-enheter like lett som Apple kobler til sitt utstyr. De kan også brukes med Google Assistant og Alexa.

Alt til en pris på 2200 kroner.