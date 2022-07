Tvekamp mellom Sony og Creative: Ørepropper med aktiv støyfjerning

Nærmest samtidig kom det beskjed fra både Creative og Sony om at deres nye ørepropper med aktiv støyfjerning var tilgjengelig for test. Tanken om å sammenligne dem slo dermed rot tidlig.

Creative og Sony har begge svært lang fartstid på lyd, og vet hva de driver med i så henseende. Creative har hatt gode digitale lydprodukter siden nittitallet (minst!) og Sony har dominert flere nisjer på transportabel lyd siden Walkman var en greie.

Med de nyeste øreproppene med aktiv støyfjerning har de imidlertid gjort svært forskjellige valg og prioriteringer, så hvem har tenkt smartest?

Fysisk

Det er stor forskjell mellom disse to, rent fysisk. Creatives bidrag veier nesten det dobbelte av Sonys, og tar vi med ladeboksen, er forskjellen enda større.

Sony LinkBuds S er små og sitter som støpt. Foto: Are Thunes Samsonsen

LinkBuds S er knøttsmå, og satt i mine ører som støpt fra første øyeblikk. Sony skal visstnok ha brukt mye tid og krefter på å formtilpasse proppene, og det merkes. Jeg har tidligere eid (og kastet veggimellom av frustrasjon) Sonys XM3, og forskjellen i passform og følelse i øret er som natt og høylys sommerdag.

Outlier Pro er betydelig større og har ikke helt den samme godfølelsen i øret, men også disse sitter betydelig bedre enn Sonys gamle XM3-modell.

Sony LinkBuds S Vekt (ørepropper): 4,8 gram

Vekt (etui): 35 gram

Trådløs tilkobling: Bluetooth 5.2.

IP-sertifisering: IPX4 Frekvensrespons: 20–20000 Hz.

Høyttalerelementer: 5 mm.

Batteritid (oppgitt): 9 timer uten støydemping, 6 timer med støydemping. Etuiet skal kunne gi 14 timer ekstra, med støydemping, 20 timer ekstra uten.

Ladetid, tom til full: Tre timer for etui og ørepropper. Fem minutter hurtiglading skal gi 60 minutter spilletid.

Ladeport: USB-C (i etuiet). Pris: Ca 2000,- kroner.

Inkludert i pakken: Øreplugger, Kort USB-C-til-USB-A-kabel, silikonpropper i ulike størrelser.

Nå er ikke jeg av den trenende sorten, men om så var ville jeg nok stolt hakket mer på at Sonys propper ble sittende i øret, enn Creatives. Begge holder greit nok til hverdagsaktiviteter, men for ekstra aktive brukere er det nok Sony som har mest å fare med her.

De to selskapene har valgt å legge seg på vidt forskjellig filosofi men hensyn til størrelsen på ladeboksen også. Sonys er så liten og nett at du nesten glemmer at du har den i lommen, mens Creative har valgt en ganske mye større boks. Riktignok har den betydelig bedre batterikapasitet å by på, men den er også så unødvendig stor og klumpete at i alle fall undertegnede vegrer seg for å putte den i lommen sammen med nøkler og halspastiller og whatnot. Spesielt skuffemekanismen i ladeboksen ser fancy ut, men er unødvendig sløseri med plassen.

Begge settene er for øvrig vannbeskyttet. Sony LinkBuds S har IPX4-sertifisering, mens Creative Outlier Pro har IPX5. Sistnevnte er hakket bedre, men forskjellen er ikke stor i praksis.

Vinner: Sony LinkBuds S

Lyd inn og ut

For mine utrente ører synes det ikke som om det er all verdens med forskjell i lydkvaliteten mellom de to kandidatene. En forskjell i lydprofil og -stil, ja visst, men kvalitet er jeg usikker på. Det som imidlertid overrasker meg er at Sony med 5 mm elementer har klart å få ut det som for meg høres ut som en vel så bra bass som Creative har gjort med sine 10 mm elementer.

Creative Outlier Pro Vekt (ørepropper): 7 gram

Vekt (etui): 73 gram

Trådløs tilkobling: Bluetooth 5.2.

IP-sertifisering: IPX5 Frekvensrespons: 20–20000 Hz.

Høyttalerelementer: 10 mm.

Batteritid (oppgitt): 15 timer uten støydemping, 10 timer med støydemping. Etuiet skal kunne gi 30 timer ekstra, med støydemping, 45 timer ekstra uten.

Ladetid, tom til full: To timer kablet, tre timer trådløst. Ti minutter hurtiglading skal gi to timer spilletid.

Ladeport: USB-C (i etuiet), Qi-kompatibel trådløs lading (i etuiet). Pris: 90 Euro, norsk pris er ukjent.

Inkludert i pakken: Øreplugger, Kort USB-C-til-USB-A-kabel, silikonpropper i ulike størrelser.

Creative Outlier Pro er store og klumpete, men sitter overraskende godt likevel. Foto: Are Thunes Samsonsen

Der jeg derimot synes jeg hører en forskjell er i diskanten. Creative synes for meg å ha fått en litt renere lyd ut i den høye enden av skalaen, der Sony av og til grøter det litt sammen. Forskjellen er dog liten, og begge settene har helt grei lyd for hverdagsbruk. Hi-fi-nerdene som er ute etter det üppreste av lyd, vil nok uansett velge en annen produktkategori enn denne.

Talekvaliteten er som man kanskje kunne vente, temmelig dårlig. Jo da, det er ikke fullt så elendig som det var i denne produktkategorien for kun få år siden, men det er fremdeles så dårlig at det ennå må beskrives som i elendig-kategorien. Det minste lille vindpust gjør det praktisk talt umulig for samtalepartneren å høre hva du sier, og selv om trafikkstøy og slikt nå filtreres ut langt bedre enn før, så er det ennå best å være innendørs om du skal bruke disse til telefonsamtaler.

Vinner: Uavgjort.

Store og små. Foto: Are Thunes Samsonsen

Batteri og lading

Det er her Creative har lagt inn ekstragiret, og det merkes på batterikapasiteten:

Ikke bare har Outlier Pro 10 timer med støydempingen på (15 uten), mot Sonys 6 timer (9 uten), men ladeboksen gir også 30 timer ekstra batteritid med støydemping (45 uten), mot Sonys 14 timer (20 uten). Dette skyldes selvsagt at Creative har valgt å lage både ørepropper og ladeboks betydelig større enn Sony har, og det får de betalt for på dette punktet. Om valget er smart kan man selvsagt debattere, men at batterikapasiteten går langt utenpå Sonys LinkBuds S kan ingen ta fra dem.

Begge bruker USB-C for lading, noe som er både praktisk og temmelig normalt i våre dager, men Creative har både større batteri og raskere lading. Creative Outlier Pro støtter i tillegg trådløs Qi-lading. Det tar litt lengre tid enn med ledning, men det er uansett noe LinkBuds S ikke tilbyr.

Vinner: Creative Outlier Pro.

Skuffeløsningen på Creative Outlier Pro er unødvendig sløseri med plassen i en allerede stor ladeboks. Foto: Are Thunes Samsonsen

Støyfjerning

Aktiv støyfjerning har gjort enorme fremskritt siden konseptet først ble introdusert for allmuen, og det er ikke rent lite imponerende hvor mye skjemmende lyd som kan fjernes på denne måten. Man får et lite sus i tillegg, riktignok, men er man først i en situasjon der man har behov for aktiv støyfjerning, er suselyden langt mindre skjemmende enn lyden man ønsker å bli kvitt.

Flydur, for eksempel. Disse øreproppene er grundig testet for den slags, og undertegnede har flydd en distanse omtrent tilsvarende verden rundt ved ekvator under testingen. Riktignok ble proppene bare brukt deler av veien – det er tross alt vanskelig å bruke to slike sett samtidig – men 10 ulike flystrekk på til sammen over 40 000 kilometer fikk proppene bryne seg på.

Konklusjonen er at jeg ville hatt hvilket som helst av dem om alternativet var ingenting, men måtte jeg valgt et sett, ville det vært Sonys. I hovedsak fordi støyfjerningen i LinkBuds S er rett og slett imponerende, størrelsen tatt i betraktning! I flere tilfeller var de å foretrekke fremfor vanlige ørepropper når jeg skulle sove på flyet, og hadde det ikke vært for batteritiden og det faktum at jeg også hadde med meg Sonys storebror WH-1000XM4, ville de knapt forlatt mine etter hvert småsåre øreganger.

WH-1000XM4 har selvsagt bedre støyfjerning enn LinkBuds S, men forskjellen er ikke enorm. Creative Outlier Pro, derimot, er OK på fjerning av dypere dur, men på ungeskrik og mer diskantpreget støy var det tider der jeg måtte dobbeltsjekke at støyfjerningen var påslått. Det var den – den gjorde bare ikke jobben.

Generelt er den imidlertid imponerende for begge kandidater. Gressklipping med podkast på øret gikk knirkefritt for begge to. Støvsuging gikk også stort sett greit, men begge måtte gi tapt ved saging med sirkelsag.

Likevel er konklusjonen klar:

Vinner: Sony LinkBuds S.

Sonys ladeboks er knøttliten og lommevennlig, men suger til seg en del skitt.

App og betjening

Det første jeg legger merke til er hvor enkelt og smertefritt det er å pare LinkBuds S med nye enheter. De støtter Swift Pair, og det merkes. Telefon, nettbrett, og til og med jobb-PC-en med Windows 10, plukker dem opp lett som bare det. Lukk opp lokket på ladeboksen og trykk på knappen, og så er man i gang.

Outlier Pro er litt mindre medgjørlig. Det går som oftest bra, om enn litt tregere, men en gang iblant dukker de bare ikke opp på listen over tilgjengelige enheter, og man må begynne på nytt. Spesielt Windows 10 hadde tidvis problemer med dette, selv om det aldri gikk så langt at jeg ga opp i raseri og slengte øreproppene i veggen.

Ikke overraskende er LinkBuds S kun utstyrt med det mest nødvendige av betjeningsmuligheter på selve proppene. De er så små at det nok må anses som en dyd av nødvendighet. De meste av innstillinger må gjøres i appen, og der kan man også endre enkelte innstillinger, men dessverre ikke alle eller nøyaktig slik man vil. Noen funksjoner krever også at man lager seg en konto hos Sony, noe som egentlig er en unødvendig uting.

Dette er standardbetjeningen på LinkBuds S:

Play/pause: Tapp høyre

Hopp frem: 2x tapp høyre

Hopp tilbake: 3x tapp høyre

Virtuell assistent: Hold høyre

Bytte mellom støyfjerning og omgivelseslyd: Tapp venstre, eller hold for midlertidig

Rask tilgang (stilles i appen): 2x eller 3x venstre

Sony oppdaterer sine ørepropper jevnlig gjennom appen, men det gikk ikke akkurat knirkefritt. Overføringen er treg og timet ut gjentatte ganger, slik at jeg måtte begynne på nytt. Av og til hadde telefonen da mistet kontakten med den ene eller begge proppene, og dermed måtte både appen, proppene og overføringen startes helt på nytt. I noen tilfeller krasjet også appen helt ved forsøk på å gjenopprette kontakten.

Creative Outlier Pro har litt flere valgmuligheter, men ikke så mange. I tillegg til mye det samme som LinkBuds S kan skilte med, kan man også stille volumet ned (hold venstre) eller opp (hold høyre). Du kan også endre på en del innstillinger i Creatives app, hvor man også finner en del andre innstillingsmuligheter, som equalizer og andre lydinnstillinger.

Creatives app er nok et lite hakk bedre enn Sonys, men ikke mye. I tillegg er Sony et bitte lite hakk bedre på andre punkter, så konklusjonen her blir som følger:

Vinner: Uavgjort.

Konklusjon og valuta for pengene

Creative Outlier Pro har ennå ikke fått noen veiledende pris i Norge, men ligger på rundt 90 Euro i Europa for øvrig. På Creatives sider kan man også finne en rabattkode som gir hele 25 prosent rabatt på kjøp direkte derfra, noe som kan ta litt av brodden av hele mva-situasjonen. Det vil si, i teorien. Et forsøk på å kjøpe noe via Creatives nettsider vil resultere i at du blir en kasteball mellom deres EU-sider og nordiske sider. Lykke til med det!

Uansett er prisen god for det man får, hvis man prioriterer på samme måte som Creative har gjort og foretrekker lang batteritid og trådløs lading fremfor minst mulig størrelse og mest mulig lommevennlig ladeboks.

Dessuten, er budsjettet så stramt at LinkBuds S er utenfor rekkevidde, er ikke Outlier Pro noe dumt valg.

Sony, på sin side, ser ut til å ha tenkt stikk motsatt, og selv om LinkBuds S koster mer enn det dobbelte av Creative Outlier Pro, synes jeg de er verdt det. Batteritiden er for det meste mer enn lang nok, og lommevennligheten gjør at LinkBuds S er med meg nesten hvor jeg enn går, selv om jeg ikke har noen konkret plan om å bruke dem. Perfekt er de ikke, men for en som i ren frustrasjon tidligere har tatt livet av trådløse ørepropper som ikke har holdt mål, er LinkBuds S en åpenbaring.

Creative Outlier Pro er vesentlig større enn Sony LinkBuds S, men er også mye billigere og har langt bedre batterikapasitet. Foto: Are Thunes Samsonsen

Vi har også tidligere testet et knippe ørepropper med støyfjerning, så vil du vurdere andre alternativer er dette et fint sted å se.

Sony LinkBuds S

Det er vanskelig å ikke like Sony LinkBuds S, så jeg prøver ikke engang. Disse øreproppene har gitt meg et nytt syn på hele produktkategorien, og det er helt naturlig å utrope dem som testens vinner. De har ingen grove eller store mangler – kun prioriteringer som naturlig nok har konsekvenser som ikke alltid er entydig positive.

Sony LinkBuds S er en fryd å bruke.

Eneste unntak her er talekvaliteten, men der er Sony langt fra alene.

Sony har prioritert å holde dem små og komfortable, med de konsekvensene det har, og jeg må i det store og hele si meg enig i den prioriteringen. Disse har på kort tid fått en fast plass i lommen min, og det blir vanskelig å returnere testeksemplaret til Sony uten å kjøpe inn tilsvarende sett like etter.

De er som nevnt over dobbelt så dyre som Creatives bidrag, men det er de etter min mening verdt.

Vi likte Vi likte ikke – Grei lyd – Dårlig talekvalitet – God støyfjerning – Litt begrensede betjeningsmuligheter – Enkel og kjapp paring – Behagelig å ha i ørene – lenge – Knøttsmå og med liten ladeboks

Creative Outlier Pro

Creative Outlier Pro er gode i bruk og har en svært god batterilevetid.

Sammenligningen med Sony LinkBuds S er interessant fordi prioriteringene er så diametralt motsatte, men Creative Outlier Pro er ikke noe dårlig produkt, selv om jeg selv ville valgt å prioritere mer som Sony har gjort.

Man får mye for pengene, og batterikapasiteten er helt i toppen, samtidig som prisen er relativt lav. De er på flere vis ikke helt på høyden med LinkBuds S, men ikke noe som tilsvarer den store prisforskjellen.