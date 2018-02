Sony tidoblet resultatet i 2017

De siste årene har Sony slitt med store økonomiske tap og nedbemanninger. Økte salg av Playstation og smarttelefoner har imidlertid gjenreist den japanske elgiganten.

– Sony har gjort et stort comeback, sier Hideki Yasuda, analytiker i Ace Research Institute i Tokyo.

Sony markerte i 2016 et overskudd på drøye 3 milliarder kroner. I de ni siste månedene i 2017 lå overskuddet på 35 milliarder kroner. Selskapet forventer at det samlede resultatet i regnskapsåret, som slutter ved utgangen av mars, vil ligge på et overskudd på 39,1 milliarder kroner.

Etter å ha gjenreist Sony, har administrerende direktør Kazuo Hirai bestemt seg for å gå av i mars. Han fortsetter som styreformann i selskapet, og erstattes av Sonys finansdirektør Kenichiro Yoshida.