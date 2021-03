Sopra Steria åpner i Bergen – skal ansette 50 nye konsulenter

Ifølge en pressemelding forhandler de nå om lokaler sentralt i Bergen. En leder for satsingen er allerede ansatt og flere nøkkelpersoner er på vei inn.

Innen året er målet å rekruttere 50 nye konsulenter i Bergen. Det opplyser administrerende direktør Kjell Rusti i Sopra Steria.

– Bergen har et sterkt og ekspansivt næringsliv. Vi ser store muligheter innen handel, finans, energi, industri og ikke minst havbruk. Da er det naturlig at vi etablerer et nærvær her, konstaterer Rusti.

I forrige kvartal varslet han en tilsvarende satsing i Drammen, hvor de også etablerer lokalkontor sentralt i byen med like mange hoder.

– Vårt beste år noensinne

Offensiven er del av en satsing på lokal forankring. Fra før har Sopra Steria nærmere 1.800 medarbeidere i Oslo, 135 i Stavanger og drøyt 80 i Trondheim. Den norske staben sørget i fjor for en omsetning på mer enn 3 milliarder kroner.

Internasjonalt er de del av et fransk konsern bestående av 46.000 ansatte fordelt på virksomhet i 25 land og med hovedkontor i Paris.

– Vi har landets største fagmiljø innen digitalisering, og 2020 ble vårt beste år noensinne. I en årrekke har vi bistått offentlige og private aktører med å akselerere den digitale strategien og optimalisere deres IT-transformasjon. Dette gir oss tyngde og kapasitet til å konkurrere om de mest innovative og krevende digitaliseringsprosjektene også i Bergen, sier Kjell Rusti i mandagens pressemelding.