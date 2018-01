Soros raser mot Google og Facebook

Under en middag i Davos, der han selv var vert, sveipet Soros innom mange aktuelle temaer, både president Donald Trump og bitcoinbølgen som raser over verden.

Men den ungarskfødte finansmannen brukte desidert mest tid på teknologigigantene i Silicon Valley. Han argumenterte sterkt for at dette er en bransje som trenger strengere rammer og skjerpet regulering.

Monopol

– Facebook og Google kontrollerer i praksis halvparten av alle inntektene fra annonser på internett. De hevder at de bare distribuerer informasjon, men det faktum at de nesten har monopol på distribusjon, gjør at de kommer i kategorien offentlige tjenester. Derfor bør de underlegges strengere regulering, hamret Soros.

Han mente at strengere rammer og innsyn vil sikre konkurranse, innovasjon og rettferdig og åpen tilgang.

Soros spår at de største i bransjen vil inngå betenkelige kompromisser for å få innpass i markeder som Kina og dermed åpne for allianser mellom autoritære stater og store, mektige teknologiselskaper.

Totalitær kontroll

– Dette kan føre til et nettverk av totalitær kontroll av en type som verken Aldous Huxley eller George Orwell kunne forestille seg, sa Soros.

Men han ser for seg at statlige myndigheter vil komme mer på banen og forhåpentlig innføre de nødvendige reguleringer.

– Davos er et riktig sted for å kunngjøre at teknologikjempenes dager er talte, sa investoren.