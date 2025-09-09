Abonner
SpaceX handler nettverksspektrum for milliarder

Elon Musks romfarts- og satellittselskap SpaceX har kjøpt lisenser på nettverksspektrum fra Echostar for 17 milliarder dollar.

Halve oppgjøret skal skje i kontanter, mens resten kommer i form av SpaceX-aksjer.
Foto: David J. Phillip/AP/NTB
NTB
9. sep. 2025 - 07:05

Avtalen skal gi Echostars mobilkunder tilgang til Starlink, det satellittbaserte internettjenesten til SpaceX, heter det i en uttalelse om avtalen, som er verdt 170 milliarder kroner med dagens kurs.

Nyheten sendte Echostar-aksjen opp 64 prosent i ettermarkedshandelen på Wall Street.

