SpaceX handler nettverksspektrum for milliarder

Avtalen skal gi Echostars mobilkunder tilgang til Starlink, det satellittbaserte internettjenesten til SpaceX, heter det i en uttalelse om avtalen, som er verdt 170 milliarder kroner med dagens kurs.
Nyheten sendte Echostar-aksjen opp 64 prosent i ettermarkedshandelen på Wall Street.
Halve oppgjøret skal skje i kontanter, mens resten kommer i form av SpaceX-aksjer.
Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Fra konsulentbransjen til data scientist i DNV: Her fant Silje mening i jobben
Les også:
Musk-chatbot ble opphengt på sørafrikansk rasepolitikk