SpaceX handler nettverksspektrum for milliarder

Avtalen skal gi Echostars mobilkunder tilgang til Starlink, det satellittbaserte internettjenesten til SpaceX, heter det i en uttalelse om avtalen, som er verdt 170 milliarder kroner med dagens kurs.

Nyheten sendte Echostar-aksjen opp 64 prosent i ettermarkedshandelen på Wall Street.

Halve oppgjøret skal skje i kontanter, mens resten kommer i form av SpaceX-aksjer.

