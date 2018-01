Spansk storby er i gang med å kaste ut Windows: – Skattebetalernes penger bør investeres bedre

Barcelona by er i ferd med å bytte ut Windows-maskinene sine til fordel for alternativer basert på åpen kildekode. Prosjektet skal være i havn i løpet av 2019. Det skriver El País.

– Skattebetalernes penger bør investeres i systemer som kan gjenbrukes og som er åpne for resten av de lokale økosystemene, sier kommisær for teknologi og innovasjon Francesca Bria i Barcelonas byråd til El País.

Utskiftingen skal foregå gradvis. I første omgang vil den spanske byen bytte ut alle bruksapplikasjoner med åpen kildekode-alternativer.

Bytter ut med Ubuntu

Siste trinn i den planlagte overgangen er å bytte ut Windows-maskinene med Linux-plattformen.

Barcelona er allerede i gang med et prøveprosjekt der de har 1 000 arbeidsstasjoner som kjører Ubuntu.

Det er derfor nærliggende å tro at resten av de kommunalt ansatte i den spanske byen i fremtiden kommer til å jobbe med denne plattformen som operativsystem.

I løpet av året skal 70 prosent av byens programvare- og lisensbudsjett brukes på plattformer som baserer seg på åpen kildekode.

Ansetter flere utviklere

Samtidig som Barcelona går i gang med å bytte ut proprietær programvare, går de også i gang med å lyse ut anbud på IT-prosjekter til små og mellomstore bedrifter.

I tillegg skal det ansettes 65 nye programvareutviklere som skal bygge en ny nettbasert anbudstjeneste. Begge moderniseringsgrepene skal være sterkt forankret i prinsippet om å benytte seg av åpen kildekode.

Storbritannia er blant landene som satser stort på denne tankegangen. Deres regjeringsplattform gov.uk har fått mye skryt for sitt prosjekt «Government Digital Service».

München skraper 20 000 linuxmaskiner

Samtidig som Barcelona går inn med hud og hår i hittil nesten ukjent terreng for byens administrative ledelse, sender den tyske byen München 20.000 Linux-maskiner på den virtuelle skraphaugen.

Etter at byrådet i 2004 besluttet å erstatte Windows med Linux for å spare kostnader, viste det seg i ettertid at det var problematisk å få tak i god forvaltningsprogramvare til byens ansatte.

Problemet har blant annet vært at tilgjengelig og god programvare lages som hyllevare, og er i det store og hele kun å få tak i for Windows-plattformen.

Dyr affære

I en omfattende og tyskspråklig rapport som Accenture kom med i fjor, går det fram at mellom 18 og 28 prosent av brukerne i München, avhengig av programvare, opplevde alvorlige programvareproblemer som ville kunne løses ved å skifte over til Windows og Office.

Samtidig oppga 15 prosent av dem som allerede benyttet Microsoft Office, at de opplevde alvorlige programvareproblemer.

Utskiftingen av Linux-plattformene i München skal gå over tre år i perioden fra 2020 til 2023.

Det er satt av omtrent 860 millioner kroner til hele prosjektet. Dette omfatter også en omstrukturering av IT-avdelingen, ekstern rådgivning og ny maskinvare til de som jobber i offentlig forvaltning.