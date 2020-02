Spår nedgang i mobilsalg på 40-50 prosent på grunn av koronavirus

Koronaviruset forstyrrer ikke bare mobilmessen i Barcelona. Den 3. februar måtte analytikerne i Canalys sende ut en oppdatering av sine analyser for produksjonen av smartmobiler i første kvartal. Opprinnelig spådde Canalys en nedgang i første kvartal på sju prosent for smartmobiler og åtte prosent for PC-er, sammenliknet med året før.

På grunn av at viruset har ført til stenging av flere fabrikker, endrer de denne prognosen til en nedgang på 40-50 prosent for smartmobiler og 20 prosent for PC-er. Dette forutsetter at normaltilstanden gjenopprettes i slutten av februar, slik at markedet har en hel måned å ta seg igjen på. Det er nødvendigvis en optimistisk forutsetning.

Fra Kina til verden

Noe av bakgrunnen for de nye prognosene er at hele forhandlerkjeder i Kina har stengt butikkene. Det gjelder Apple, som har stengt alle sine butikker, men også produsenter som i stor grad benytter seg av butikker, som Huawei, Xiaomi, Oppo og Vivo.

Canalys regner også med at produktlanseringer vil bli utsatt eller avlyst i perioden, blant annet fordi store samlinger av mennesker ikke er tillatt i Kina. I det hele tatt er klimaet for lansering av nye produkter ikke særlig godt i Kina når oppmerksomheten er fokusert på koronaviruset. Det rammer også 5G-lanseringer i Kina og i andre land, der skepsisen til store forsamlinger er stor under virusutbruddet.

De helt store påvirkningene av produksjonen kommer dersom de store fabrikkene som produserer for andre, som Foxconn og Compal, blir påvirket. Da kan det globale markedet bli rammet hardt, særlig produsenter som Apple, med stor produksjon i Kina.