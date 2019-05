Sparebanken S&F snur – nå får bitcoinveksleren endelig bedriftskonto

Etter at Bitcoin-veksler Sturle Sunde saksøkte Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) fordi han ble nektet å opprette bedriftskonto i banken (for abonnenter), har SSF nå snudd.

– Etter å ha innhentet uttalelse fra Finanstilsynet har vi gjort en ny

vurdering av saken, og kommer til at vi tilbyr deg åpning av

bedriftskonto for næringsvirksomheten din, skriver SSF i et brev til Sunde.

Vil kreve erstatning

Sunde er fornøyd med beskjeden fra banken.

– Det føles veldig bra. Nå kan jeg endelig begynne, det har jo tatt sin tid.

Han følte seg sikker på at dette ville bli resultatet før SSF kom med den endelige beskjeden.

– Jeg har fått en mail fra Finanstilsynet hvor det står at de er usikre på hvorfor banken har en annen vurdering av regelverket enn de har gjort i sin rettledning til bransjen, fortalte han til digi.no i slutten av april.

Likevel er ikke kampen helt over. Sunde forteller at han kommer til å kreve saksomkostninger og erstatning for det han har tapt på å ikke ha fått komme igang på mange år.

Ikke overbevist tidligere

Noe av spørsmålet rundt Sundes bedriftskonto har dreid seg om hvilke regler som gjelder for virksomheter som driver med veksling av virtuell valuta, fordi disse antas å ha en større risiko for å bli brukt til hvitvasking.

SSF tolket reglene til å innebære at de i slike tilfeller måtte føre ekstra kontroll av sine kunders kunder, altså at de også måtte kontrollere Sundes kunder. Dette forklarte de at de ikke hadde systemer til å kunne etterfølge.

Til digi.no var imidlertid Finanstilsynet klare på at reglene ikke innebar et krav om slik forsterket kontroll – Sunde skulle kontrollere sine kunder, og SSF skulle kontrollere Sunde.

Det svaret overbeviste ikke banken.

– Referatet fra Finanstilsynet gjelder alminnelige kundetiltak. Det som ikke er kommentert i det refererte, er de såkalte forsterkede kundetiltakene, som vi er pålagt i loven å gjøre når det er høy risiko for blant annet hvitvasking, skrev advokat Asgeir Bjørdal i SSF da vi viderebrakte svaret til dem.

Utsatte svarfristen

SSF ville tidligere ikke svare på om de selv hadde vært i kontakt med Finanstilsynet for å forsikre seg om at de hadde tolket reglene riktig.

I en mail til Sunde skrev imidlertid Finanstilsynet i april – etter at SSF hadde blitt saksøkt – at de ikke kunne se å ha mottatt noen henvendelse fra banken om hvorvidt de hadde tolket regelverket korrekt.

Etter at Sunde leverte søksmålet hadde banken fire uker på seg til å svare. Denne fristen utsatte de ifølge Sunde med to uker, og først et par dager etter det igjen kom altså beskjeden om at de hadde innhentet uttalelse fra Finanstilsynet og gjort en ny vurdering.

Advokat Øystein Vasset i SSF bekrefter at det var spørsmålet om kontroll av kunders kunder de nå hadde fått i en oppklaring fra Finanstilsynet.

– Der står det i klartekst at banken ikke har noen plikt til å ha systemer for å gjennomføre transaksjonsovervåkning av tjenestetilbyderens transaksjoner av virtuell valuta.

Så kort sagt at dere ikke trenger å kontrollere Sundes kunder?

– Ja, i all hovedsak.

