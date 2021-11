Spinlaunch vil kaste satellitter opp i bane med «slynge»

Alle vet at det er dyrt å sende satellitter opp i bane, selv om det riktignok har blitt mye billigere over tid. Faktisk har prisen gått ned fra nesten en halv million kroner per kg med romfergen, til omtrent 23.600 kroner per kg med SpaceX i dag. Likevel er det flere som arbeider med å få ned kostnaden. Et firma som har en original mulig løsning, er Spinlaunch.

Siden 2015 har de utviklet en metode for å regelrett slenge satellitter opp i rommet. De benytter egentlig samme teknikk som den klassiske slyngen – våpenet som har vært i bruk i tusenvis av år og er kanskje mest kjent fra myten og David og Goliat.

Slenger satellittene opp

Kort fortalt pumpes luften ut av et kammer med en sentrifuge i. Satellitten som skal skytes opp er festet til ene enden av denne sentrifugearmen, og med nær-vakuum i kammeret, kan den roteres i stor hastighet. Når hastigheten er stor nok, frigjøres satellitten fra armen, og kastes dermed ut gjennom et rør som peker i riktig retning. På veien passerer den gjennom membraner som har holdt luften ute i vakuumfasen.

Spinlaunch har allerede bygget en prototyp. Denne er ikke kraftig nok til å få satellitter helt opp i bane, men da Spinlaunch testet prototypen skikkelig for første gang 22. oktober 2021, benyttet de bare 20 prosent av maksimal kraft. Det var nok til å sende et prosjektil på litt over tre meters lengde «noen tusen meter» opp ifølge dem selv.

Høye hastigheter

Prototypen er over 50 meter høy og bygget for hastigheter på opptil 8.000 kilometer i timen, eller sånn omtrent 6,5 ganger lydens hastighet. Spinlaunch er også i gang med å bygge en mye større «slynge» og denne skal etter planen være i stand til å få satellitter på opptil 200 kg helt opp i bane – muligens med litt assistanse fra en hjelperakettmotor eller to.

Uansett må gjenstandene som skytes opp være solid konstruert. Sentrifugen vil utsette dem for G-krefter som kan måles i verdier av flere tusen, noe som vil rive svakere gjenstander fullstendig i stykker. Mennesker, for eksempel, er ikke i nærheten av å tåle noe slikt, så skal man ha astronauter eller romturister opp, må man benytte andre metoder.