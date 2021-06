Presset mot teknologigigantene øker

President Joe Biden bidro selv til å øke presset da han i forrige uke utnevnte Lina Khan, en krass kritiker av de store teknologiselskapene, til å lede mektige Federal Trade Commission (FTC).

Den 32 år gamle jussprofessoren ved Columbia University regnes som et juridisk stjerneskudd og vakte oppsikt alt da hun som student ved Yale University i 2017 skrev en banebrytende avhandling om Amazons markedsmakt.

Samtidig med utnevnelsen av Khan, er det nå lovendringer på trappene i Kongressen, der både demokrater og republikanere er kritiske til teknologiselskapenes store makt.

Mange republikanere anklager de sosiale mediene for å stenge konservative stemmer ute, mens andre er kritiske til den store markedsmakten selskapene har.

Lovutkast

Et omfattende utkast til lovendring, ført i pennen av demokraten David Cicilline, behandles nå av justiskomiteen i Representantenes hus. Dersom den blir vedtatt, kan teknologiselskapene blant annet få pålegg om å skille populære plattformer ut fra annen virksomhet.

Det vil i så fall være Kongressens største inngripen i slik virksomhet på rundt 20 år, da det var Microsofts markedsmakt som bekymret de folkevalgte.

– Dette vil i så fall bli et tungt løft, sier professor Rebecca Allensworth ved Vanderbilt University Law School. Hun er ekspert på USAs antitrust-lovgivning, som skal forhindre kartellvirksomhet og sikre fri konkurranse.

En slik lovendring kan komme til å resultere i årelang strid innen rettsvesenet, spår hun.

Etterforskes

Teknologiselskapene ble lenge hyllet som enestående eksempler på amerikansk innovasjon og hadde en høy status i Washington, ikke minst under tidligere president Barack Obama, da nåværende president Joe Biden var visepresident.

Det tok brått slutt for to år siden, da selskapene ble satt under etterforskning av Kongressen og stadig flere begynte å stille spørsmål om personvern og selskapenes bidrag til å spre hatefullt innhold.

Biden antydet i valgkampen at man burde vurdere å bryte opp teknologigigantene, og han sa også at han ville se endringer når det gjelder de store sosiale medienes juridiske beskyttelse.

Store endringer

Lovutkastet som nå ligger på bordet vil innebære store endringer dersom det blir vedtatt, blant annet forbud mot å promotere egne produkter og tjenester og utestengelse av konkurrenter på egne plattformer.

Det vil også gjøre det langt vanskeligere for de største selskapene å kjøpe opp konkurrenter, noe som har skjedd en rekke ganger de siste årene.

Utkastet bygger på konklusjonene fra en 15 måneder lang gransking, som ble gjennomført av en underkomité i Representantenes hus, ledet av Cicilline.

Granskingen konkluderte med at de fire store teknologiselskapene har misbrukt markedsmakten, både ved overfakturering, misbruk av brukernes data og ved å kreve inngåelse av strenge kontrakter.

President Joe Biden har utnevnt den 32 år gamle jussprofessoren Lina Khan til ny leder for Federal Trade Commission (FTC). Hun er en kjent kritiker av de store teknologiselskapene. Foto: AP / NTB

Avviser

Teknologigigantene tilbakeviser anklagene og advarer politikerne mot å hindre at markedskreftene får rå, da dette ifølge dem vil ramme både brukere og mindre aktører.

Får Cicilline det som han vil, økes også budsjettet til konkurransemyndighetene i USA, slik at de skal være bedre rustet til å kikke teknologigigantene i kortene og stille dem til ansvar for eventuelle misligheter.

Demokratene har flertallet i Representantenes hus, men er avhengige av betydelig støtte fra republikanerne i Senatet dersom de skal ha håp om å få lovendringene vedtatt.

Senatet er i dag delt på midten med 50 representanter fra hvert parti, men visepresident Kamala Harris har dobbeltstemme og kan derfor avgjøre saker i Demokratenes favør.

Saksøkt

Det amerikanske justisdepartementet anla sammen med en rekke delstater sak mot Google i oktober i fjor og anklaget selskapet for å misbruke sin dominerende rolle som søkemotor og annonseformidler til å stenge konkurrenter ute.

I desember anla FTC sammen med så å si samtlige amerikanske delstater sak mot Facebook, med krav om at selskapet solgte ut Instagram og meldingstjenesten WhatsApp.

Også i Europa øker presset på teknologigigantene. Senest tirsdag åpnet EU-kommisjonen formell etterforskning for å avklare om Google bryter unionens konkurranseregler og fremmer sin egen annonseteknologi på bekostning av andre publisister, annonsører og tjenester.

Fra før er Apple saksøkt, anklaget for å misbruk av markedsmakt gjennom sin strømmetjeneste for musikk, og EU anklager også Amazon for å presse ut konkurrenter.

Flere land

EU har tidligere også åpnet sak mot Facebook og planlegger også å gjøre det samme med Amazon og Apple.

I Tyskland har en lovendring gitt konkurransemyndighetene utvidet fullmakt i saker mot de store selskapene. På en drøy måned har landets konkurransetilsyn kunngjort gransking av Amazon, Google og Apple.

Tidligere denne måneden startet også Storbritannia en gransking av Facebook. Den er separat fra EUs gransking, men det tidligere medlemmet skal samarbeide tett med EU-kommisjonen.