Spottende AI bedømmer spillelistene dine i Spotify

Vi har vel alle våre «guilty pleasures», ting vi syns det er litt flaut at vi liker, men som vi ikke har lyst til å gi slipp på likevel. Ikke minst gjelder dette innen musikk.

Nå kan du få vurdert hvor ille det står til, ved å slippe en kunstig intelligens (AI) løs på spillelistene dine i Spotify.

AI-en skal ha blitt opplært til å bedømme hva som er god musikksmak ved å studere tusenvis av musikkanmeldelser og -anbefalinger på nettet. Deretter er den blitt gitt den litt hovne holdningen som folk med kul og «ulastelig» musikksmak ofte inntar når de vurderer samlingen til din, med kommentarer underveis som får deg til å krympe en smule.

Heller ikke AI-en til kulturavisa The Pudding tilgir deg for dine flaue favoritter, men i dette tilfellet slipper du i alle fall å forsvare dem resten av kvelden.

Saken fortsetter under bildet.

Introsiden til AI-en «How Bad Is Your Spotify?». Skjermbilde: Digi.no

Behøver tilgang

Det du må gjøre for å utsette deg for denne litt ubehagelige opplevelsen, er å gi AI-en tilgang til Spotify-kontoen din. Det gjøres etter alt å dømme via et standard programmeringsgrensesnitt, og du kan trekke tilbake tilgangen straks vurderingen er ferdig. Det kan du gjøre på denne siden.

AI-en «How Bad is Your Spotify» startes via denne siden.

Mens den søker gjennom spillelistene dine, og ikke minst studerer hvilke låter du lytter mest til, stiller den deg noen syrlige kommentarer og spørsmål, slik som «Do you really listen to xyz by zyx?» og «Like ironically?», dersom du svarer «ja».

Etter en runde med kommentarer om enkeltfunn, i vårt tilfelle slik som:

«You've been listening to a lot of Within Temptation lately.

u okay?»

kommer AI-en til en hovedkonklusjon om hvor dårlig musikksmak du har:

«Your Spotify was 90s-new-age-new-wave-mid-nineties-flannel-shirt bad.»

Men den mener også:

«You're stuck in the early 2010s.»

Kanskje ikke så ille for en 50-åring, som riktignok ikke har hatt på seg en flanellskjorte på minst 40 år…