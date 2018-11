– Stadig flere kjøper PC-er som en tjeneste. HP viste frem alle høstnyhetene

– Siden vi ble skilt ut som eget selskap for tre år siden har vi hatt en fenomenal vekst. Det skyldes delvis at vi har satt inn mye større ressurser på forskning og ny innovasjon innen PC og print, sier HP-sjef Verner Hølleland.

Han forteller videre at de har utviklet det han selv kaller banebrytende teknologi for 3D-printing i plast, og nå nylig i metall, og forventer mye av dette i årene fremover.

– Det ligger i strategien vår som ble fastsatt for tre år siden at vi skal drive aggressiv innovasjon, sier Hølleland.

Melder om stor vekst: Adm. dir. i HP Norge, Verner Hølleland, liker godt hvordan selskapet vokser, men også at de har plassert seg i innovasjonstoppen. Foto: Odd R. Valmot

I fjor omsatte selskapet for over 52 milliarder dollar og er nå det ellevte største IT-selskapet i verden. De produserer i snitt to PC-er i sekundet og 1,5 skrivere i sekundet.

Også her i Norge går det bra, ifølge Hølleland.

– Vi vokste 17 prosent i fjor og tett på 10 prosent i år. Det er vi veldig fornøyd med i et marked som ikke utvikler seg så mye. Vi har ledet i PC til forretningsmarkedet i Norge lenge med rundt 38 prosent, men nå leder vi også i forbrukermarkedet med en andel på 24 prosent, sier han.

Kjøper PC-er som tjeneste

– Ser vi framover ser vi at stadig flere vil kjøpe PC-en som en tjeneste og inkludere alt de trenger av support i stedet for å investere i en. Det er den samme trenden i både forbruker- og forretningsmarkedet. Det har vi tatt konsekvensen av og tilpasset oss. Nå har vi over 10.000 abonnenter på slike tjenester i Norden og det øker raskt, sier Hølleland.

Flere store selskaper har valgt denne løsningen hvor de kan overlate til HP å drive preventivt vedlikehold og sørge for at sikkerheten holdes vedlike.

Skinn-PC: HP lanserer nå en ny Spectremodell full av innovasjon, som attpåtil er trukket i skinn. Foto: Odd R. Valmot

– Dette er en del av en større trend med «device as a service». Vi gir kundene stor frihet til å velge hva de vil ha. I mange selskaper er det alltid noen som foretrekker Mac-er og da gir vi dem det også, sier han.

De gjør også det samme på print. Når folk kjøper en printer og ikke skriver ut mindre enn 15 sider i måneden får de blekket gratis. Inntil 50 sider koster det 34 kroner i måneden. Skriveren varsler selv når den trenger mer blekk via HPs nettsky og nye patroner kommer i god tid i posten.

Skinn-PC

Det nye teltet: I stedet for vanlig teltmodus flytter skinn-PC-en bare skjermen fram og dekker ikke over styreflaten. Foto: Odd R. Valmot

For de som vil skille seg ut fra PC-er som vanligvis er i aluminium eller karbonfiber kommer nå en ny Spectre-modell i kuskinn. Om ikke det var innovativt nok så introduserer denne også en helt ny måte å brette sammen PC-er på.

Fra før kjenner vi såkalte 360-modeller hvor man kan brette skjermen til såkalt teltmodus for å kjøre presentasjoner – eller helt rundt, slik at tastaturet kommer bak, for å bli et nettbrett.

Nettbrett: Skinn-PC-en er veldig god å holde i og man slipper å ha et tastatyr på "ryggen". Foto: Odd R. Valmot

Ikke denne. Her sitter tastaturet fast i skjermen, men kan løftes opp og settes foran tastaturet. Da fungerer det som en slags teltmodus, men man beholder styreplata. Så kan man også legge skjermen videre ned og da legger den seg over tastaturet og dekker det. Da blir baksiden av «nettbrettet» en skinnflate i stedet for et tastatur som kan få det til å minne litt om knastene på et trekkspill.

Vi fikk prøve den nye Spectre-PC-en og det er ingen tvil om at skinn er veldig deilig å ta i og håndtere. Og mye mindre glatt enn en vanlig PC.

Selv om dette er en forbrukermodell blir den ikke billig. Den vil koste fra 13.000 kroner og oppover avhengig av prosessor, minne og om man vil ha trådløst bredbånd innebygget.

Foreløpig kommer den i brunt skinn, men nærmere årsskiftet vil det dukke opp en variant i burgunder.

Ny 13 og 15 tommer

Billig blir heller ikke de nye Spectre x360 13- og Spectre x360 15-modellene. De vil koste fra 13.990 og 17.990 kroner, men HP lover store opplevelser. Den minste skal ha opptil 22,5 timers batterilevetid, mens storebror skal kunne holde det gående i 17,5 timer. Det oppnår selvfølgelig ikke vanlige brukere, men testene er standardiserte og slike skrytetall egner seg derfor til å sammenlikne mellom produsenter.

Spectre x360 15 fås med en ny Intel sekskjerne-prosessor og kan også fås med en kraftig Nvidia Geforce GTX 1050Ti grafikkprosessor som er godt egnet til dataspill. Maskinene har berøringsfølsomme skjermen og 15-tommeren kan fås med enten 4K-skjerm eller en Full HD-skjerm med 650 NITS lysstyrke.

Til næringslivet fra Anders: Kategorisjef for forretnings-PC-er Anders Forsdal er fornøyd med at 13-tommeren nå får en enda mer velutstyrt storebror. Foto: Odd R. Valmot

14 tommer for næringslivet

HP lanserer også en nye toppmodell i kategorien forretnings-PC-er.

HP EliteBook x360 1040 G5 er en 14-tommers utgave av den allerede lanserte 13-tommeren. Den skal være den letteste og tynneste 14 tommeren i verden med en vekt på 1,35 kilo og en tykkelse på 16,9 mm på det tykkeste.

Det er heller ingen ting å si på batteritiden, som oppgis til 17 timer. På samme måte som 13-tommeren fås denne med Full HD-skjerm med 700 NITS lysstyrke og innebygget innsynsfilter som beskytter deg på fly og kafeer.

Innovasjon

Powerbank til PC-er: Denne kan lade opp både PC-en og mobilen. Foto: Odd R. Valmot

På tross av batterilevetid lanserer HP også en nødlader («powerbank») for PCer. Den inneholder 65 Wh som er nok til å lade de fleste modellene helt opp. Den har utgangsspenning tilpasset PCer, men kan også lade mobiler og andre ting over USB-C.

En annen morsom innovasjon er HPs nye gamer-hodetelefoner. Gamere som sitter med slike på hodet blir ganske varme på øra og det er ikke så rart. Det er 5 til 7 grader varmere inne i klokkene enn utenfor. Så hva gjøre man da? Installerer termiske elementer inne i klokkene slik at brukeren kan velge temperatur selv. Slike elementer bruker et fysisk prinsipp til å etablere en varm og en kald side som kan brukes til helt støyfri kjøling