Stakk av med kontrakt verdt 900 millioner rett foran øynene på Evry etter bitter strid

CGI har rappet den kommunale storkunden trafikförvaltningen i Stockholm rett foran nesa på Evry. Det norske IT-selskapet har hatt avtalen verdt 900 millioner i en årrekke, men nå er det slutt etter at anbudsprosessen endelig er godkjent etter flere forsinkelser.

Det betyr at det kanadiske milliardkonsernet skal ta over IT-infrastruktur, kommunikasjonsplattformer og IT-sikkerhet etter Evry de neste ti årene.

Klagde

Anbudsprosessen har ikke vært enkel. DXC, Evry og DGC mente nemlig at prosessen ikke hadde gått riktig for seg.

De tre selskapene klagde dermed på avgjørelsen som kom i oktober i fjor, der CGI ble kåret som vinner etter de innledende anbudsrundene.

Men klagen førte ikke frem, og trafikförvaltningen valgte å opprettholde sine forpliktelser med CGI.

Det er Evrys storkontrakt er ferdig ved årsskiftet. Leder Karin Schreil i Evry Sverige forteller at det svenske kollektivselskapet har vært en viktig kunde for dem i mange år.

– Nå har anbudsprosessen resultert i at de går videre med en annen leverandør. Vi ønsker dem selvsagt lykke til, sier den daglige lederen i den svenske delen av konsernet til digi.no i en kort kommentar.

800 000 reisende

Avtalen er stor i svensk sammenheng, og striden om den gjeve kontrakten skal ha vært hard, ifølge svenske ComputerSweden.

Trafikförvaltningen i Stockholm er byens svar på Ruter, og sørger for at 800 000 reisende kommer seg rundt i den svenske hovedstaden.

– Kapasitet og kontinuitet i IT-infrastrukturen er helt avgjørende for at vi skak klare å møte stockholmeres pendlerbehov. Dette er svært kritiske tjenester for befolkningen, og fokuset vårt har vært å forsterke kapasitet og driftssikkerhet, sier IT-direktør Krister Dackland i trafikförvaltningen til ComputerSweden.

Skal bygge sterkt partnerskap

CGI er godt fornøyd med å lande avtalen, og forteller at de to selskapene har vært igjennom en vanskelig anbudsprosess.

– Nå er den endelig ferdig. Det er helt fantastisk, da dette har vært en veldig interessant og krevende prosess å komme igjennom, sier kommunikasjonssjef Robert Almqvist i CGI til den svenske nettavisen.

Skandinavia-sjef Peder Fors i det kanadiske IT-selskapet er også fornøyd.

Han ser nå frem til at de to selskapene bygger et sterkt partnerskap sammen.

– I kombinasjon med leveransen og være sterke og stabile infrastrukturtjenester kommer vi til å ha et team som arbeider dedikert for å utvikle nye og innovative løsninger som lar trafikförvaltningen levere sine tjenester til de reisende i Stocholm.