Den amerikanske skuespilleren, kjent fra rollen som Luke Skywalker i Star Wars-filmene, er tidligere utnevnt til ambassadør for donasjonsplattformen United 24, som ble startet av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Nå låner Mark Hamill stemmen sin til flyalarm-appen «Air alert» (Повітряна тривога) utviklet av tech-selskapene Ajax Systems og Stfalcon i samarbeid med det ukrainske digitaliseringsdepartementet.

Appen varsler om missilangrep, artilleribeskytning, gatekamp, strålefare og kjemiske trusler. Varslene er knyttet opp mot sivilberedskapen og er ment som et supplement til tyfonvarsling.

Det er ingen registrering, innlogging eller geololasjon involvert. I stedet velger man blant hovedstaden Kyiv eller en rekke ulike regioner i landet. Jedi-ridderens stemme brukes i den engelske utgaven av appen, som foreligger for Android og IOS.

Utviklet på 2 dager

Russlands angrepskrig tvang raskt landets innbyggere over på mobile løsninger. Allerede kort tid etter at bakkestyrker og tanks rykket inn i Ukraina 24. februar 2022, gikk arbeidet med å lage en flyalarmapp i gang.

Ajax Systems hadde i lang tid før dette utviklet en boligalarm som kunne varsle på smartelefonen også ved låst skjerm og stillemodus.

Dermed var mye av grunnlaget lagt. Ved hjelp av et hastig sammensatt team av utviklere fra flere selskaper, ble første versjon av flyalarmappen klar i løpet av én til to dager. Det ble raskt den mest nedlastede appen i Ukraina med over fire millioner brukere, skrev The Washington Post i mars.

Hittil har appen blitt lastet ned 11 millioner ganger, ifølge utgiverne.

Hastedigitalisering

Krigen har medført en akutt digitalisering av hele den ukrainske forvaltningen. Mens millioner av innbyggere er drevet på flukt, eller lever under svært vanskelige forhold med ødelagt infrastuktur og bomberegn, har mobiltelefonene blitt stadig viktigere.

Ukraina har tatt i bruk elektroniske pass, digitale førerkort og har samlet mer enn 150 elektroniske innbyggertjenester i en statlig mobilapp kalt Diia.

De har på kort tid gått over til en mobil først-tilnærming som imponerer og har overgått selv ledestjernen Estland, fortalte den estiske IT-ministeren til Digi da han besøkte Oslo i høst.