Starlink-antenner observert på Tesla-ladestasjoner

Elbilprodusenten Tesla har, i sitt ladenettverk Supercharger, som mål å gjøre ladeøktene kortere, men det er fortsatt ikke uvanlig at Tesla-eiere bruker over 30 minutter på stasjonene.

Tesla har bygget apper i bilen for underholdning til eierne mens bilen lader, blant annet Tesla Theater, som inkluderer Netflix, Youtube, Twitch og andre streaming-apper, og Tesla Arcade, som inkluderer flere videospill.

Eiere med premium-tilkobling kan bruke disse funksjonene gjennom Teslas LTE-mobiltilkobling. Selskapet forkortet imidlertid nylig prøveperioden for premium-tilkobling, noe som tvang flere eiere til å bestemme seg for å betale mer eller gi slipp på funksjonene. De som ikke ønsker det, kan fortsatt bruke disse funksjonene når bilene deres er koblet til Wi-Fi.

Observert antenner

Tesla-sjef Elon Musk har uttalt at de vil distribuere Wi-Fi-tilkobling på stasjonene. Musk, som også er administrerende direktør i SpaceX, har ifølge nettstedet Electrek antydet å bruke SpaceXs satelittinternett Starlink for å tilby internett på Supercharger-stasjoner.

Nå ser det ut til at Tesla har startet utplasseringen: Flere Tesla-eiere har sett Starlink-antenner på Supercharger-stasjoner, skriver Electrek.

Det er ennå ikke klart hvor mange det er eller om de er tilgjengelige for bruk, men distribusjonen inkluderer i det minste Florida.

Tesla har foreløpig ikke kommentert utrullingen, ifølge nettstedet.

1000 satellitter

SpaceX har nylig utvidet sitt Starlink-nettverk som for tiden består av over 1000 satellitter. Starlink har nå over 100.000 brukere.

Tesla annonserte også nylig at Supercharger-nettverket har nådd over 30.000 Superchargers på over 3100 stasjoner.

Elbilprodusenten har som mål å tredoble størrelsen på nettverket i løpet av de neste to årene, da det også åpner for ikke-Tesla-eiere.