Elon Musk: – Dette er Teslas viktigste produkt

I fjor sommer dro den store elbilprodusenten Tesla sløret av et helt nytt produkt – og det var ikke en bil. Tesla Bot er navnet på selskapets første humanoid-robot, og dersom noen måtte tro at dette produktet er lite mer enn et spenstig sideprosjekt, viser det seg nå at det slettes ikke er tilfelle.

Tesla-sjefen selv, Elon Musk, uttalte nylig at Tesla Bot faktisk er det viktigste produktet selskapet jobber med for øyeblikket. Blant andre Business Insider skrev om saken.

Kan bli viktigere enn biler

Det var under en presentasjon av Teslas økonomiske resultater nylig at Musk kom med kommentaren, som nok kan oppfattes som overraskende med tanke på at Tesla Bot representerer en helt ny produktkategori for selskapet.

Ikke bare mener Musk at roboten er selskapets viktigste produkt for øyeblikket. Han uttalte også at robotprosjektet på litt sikt har potensiale til å bli enda mer betydningsfullt enn elbilene som selskapet er mest kjent for.

Tesla-sjefen hevdet videre at det første bruksområdet for roboten sannsynligvis blir som «arbeider» på selve Tesla-fabrikken, hvor maskinen for eksempel kan benyttes til å flytte rundt på deler og lignende.

Tesla Bot er riktignok ikke ennå et ferdig produkt, men Musk har sagt at en prototype vil være ferdigstilt i løpet av inneværende år.

Utviklingen av produktet skjer i Teslas egen AI-avdeling, som beskriver prosjektet som «neste generasjon automasjon» tiltenkt jobber som er enten farlige, repeterende eller rett og slett kjedelige.

Kan få betydning for økonomien

På den tekniske siden skal prototypen bli cirka 177 centimeter høy og veie rundt 57 kilogram, med en maksimal løftekapasitet på 20,4 kilogram, ifølge Teslas egen presentasjon. Den skal kunne bevege seg med en fart på åtte kilometer i timen, og går dermed an – som Musk spøkefullt påpekte – å løpe fra uten store vanskeligheter.

Som «ansikt» har roboten en skjerm som skal vise nyttig informasjon, og produktet er laget av lette materialer, uten at dette er videre spesifisert. Hendene skal være menneskelignende, og maskinen er utstyrt med 40 elektromekaniske aktuatorer.

Hjernen består av Teslas egen selvkjøringsteknologi, som inkluderer åtte kameraer og mye avansert programvare.

Musk antydet under presentasjonen at Tesla Bot vil kunne få stor betydning for økonomien ved at den kan bidra til at samfunnet ikke lenger mangler arbeidskraft. Han gikk til og med så langt som til å hevde at arbeid, i alle fall av den fysiske sorten, i fremtiden vil kunne «bli et valg».

Når, eller hvorvidt, vi vil få se en bredere kommersialisering av Tesla Bot gjenstår å se.