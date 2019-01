Start med en liten TV og bygg den større

CES, LAS VEGAS (digi.no): For mange år siden var det OLED teknologien som skulle erstatte LCD. Akkurat som LCD erstattet plasma. Samsung, med sine enorme teknologi- og markedsmuskler, så for seg at de skulle fikse det med teknologien de bygget inn i telefonene. Altså den som kalles RGB-OLED, hvor hver piksel utgjøres av en rød, en grønn og en blå lysdiode.

Det skulle vise seg at det var forbasket vanskelig å skalere opp. Samsung og mange flere har prøvd, men ingen har fått det til med et produksjonsutbytte som er lønnsomt.

LG fikk det til

LG derimot kjøpte Kodaks patent på såkalt White-OLED, og den var produserbar. Den er basert på et helt annet prinsipp, men den krever fargefiltre over lysdiodene som består av en stabel med røde grønne og blå dioder som drives av den samme transistoren. Fordelen er at når en slik diodestabel slukker, sendes det ikke ut noe lys. Dessuten reagerer diodene særdeles mye raskere enn pikslene i en LCD-TV. Men det er ulemper også. Den samme logoen på en TV-kanal kan brenne seg inn i skjermen og lysstyrken kan vanskelig heves over 900 til 1000 nits uten at slike problemer øker voldsomt.

Men uansett har LG fått fart på maskineriet og selger OLED-paneler til mange konkurrenter som bygger sine egne TV-er.

Micro LED

Hva forskerne til Samsung har prestert med LCD, eller QLED som de kaller det av smarte markedsføringshensyn, er nesten utrolig. De toppmodellene de selger i dag har en lysstyrke OLED bare kan drømme om. Dessuten har de baklyset i form av en masse lysdioder bak panelet som de kan skru av og på etter behovet i bildet, og dermed oppnå nesten det svartnivået vi ser på OLED. Men selv om de sikkert kan tyne enda mer ut av LCD, og kommer til å gjøre det, er det Micro LED som nå banker på døra.

Dette er paneler med ørsmå ikke-organiske lysdioder hvor hver piksel har dioder som lyser i primærfargene. Det bryr at det ikke trengs fargefiltre som både white-OLED og LCD er avhengig av. Og fargefiltre er strømkrevende greier. Ikke filtrene selv, men de stopper 2/3 av lyset. Et rødt fargefilter skal ikke slippe gjennom grønt og blått.

Når lysdiodene selv sender ut lys i primærfargene forsvinner tapet. TV-er basert på Micro LED vil derfor bruke mye mindre strøm enn «filter-TV-er».

Men en ting har vært vanskelig. Selv disse klarer ikke Samsung å produsere slike i store størrelser. Så i stedet for å gi opp har de gjort problemet til en fordel. De bygger opp skjermene i fleksible moduler. Jo større TV du vil ha, jo flere moduler – eller fliser som Samsung kaller dem – trenger du. Potensielt kan det bety at man kan starte med en liten TV og bygge den større etter hvert som man får råd og plass.

En annen fordel er at flisene selvfølgelig har aktiv skjerm helt ut i kanten, så en slik TV får derfor ingen ramme.

Fordelen med å ikke involvere organiske materialer er at de er mye mer bestandige, og de degraderer ikke som OLED (selv om det tar veldig lang tid). I stedet bruker Samsung galliumnitritt i diodene.

Til neste år: Micro LED-TV-er kommer i 75-tommers utgave i butikkene neste år. Kanskje. Foto: Samsung

Da Samsung begynte å fortelle om dette på lukkede bakrom var prinsippet klart. Nå har de raffinert prinsipper og laget en tilkoblings og låsemekanisme som fungerer godt nok og som nesten ikke avslører at TV-en er satt sammen av moduler. Dette blir nok enda bedre før TV-en kommer på markedet.

Ifølge Samsung er målet å få ut en 75-tommer med Micro LED neste år. Hvor mange de vil produsere sies det ingen ting om, eller om den kommer til Norge.

8K som gjelder

For vanlige lommebøker, i hvert fall de med en viss tykkelse, er det nok nye 8K-modeller som gjelder. Det er bare å akseptere at den nye skjermoppløsningen kommer, enten vi trenger den eller ikke. Samsung lanserte modeller på IFA i Berlin i fjor, og i år kommer mer. Disse TV-ene har en bildebehandling og skalering vi aldri har sett maken til.

De nye modellene som kommer på nyåret vil ha HDMI 2.1 og flere bildefunksjoner. Nå kommer det også en 98-tommer, kanskje allerede til sommeren i Norge.

Litt venn med Apple

En stor nyhet er at Samsung kommer med en App for iTunes Movies. Og støtte for Apple AirPlay2. Det hadde vært interessant å vite hva som har skjedd på bakrommet hos de ikke alltid like gode vennene. Her er det nok en del lisenskroner som har skiftet hender, og så vil jo Apple få masse inntekter når folk leier film direkte fra dem.

Alle nye QLED-TV-er vil ha dette, men også 2018-modellene vil kunne oppdateres. I hvert fall med iTunes Movies.

