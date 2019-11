Starter massivt prosjekt: Slik skal oppfinneren av World Wide Web «fikse» internett

Mannen som oppfant World Wide Web for 30 år siden, britiske Tim Berners-Lee, har aldri vært redd for ytre kritiske synspunkter rundt måten internett fungerer på. Nå har han på nytt kommet på banen, og det med en aldri så liten storsatsing.

Avisen The Guardian rapporterer at Berners-Lee har tatt initiativ til et prosjekt kalt Contract for the Web, et prosjekt som har satt seg det ambisiøse målet å «fikse» internett.

Store aktører med på laget

Prosjektet har fått en haug med prominente støttespillere med på laget, deriblant giganter som Google, Microsoft, Twitter, Facebook og den personvernfokuserte søketjenesten DuckDuckGo, samt myndigheter i flere land og en rekke frivillige organisasjoner.

Konkret går initiativet ut på å øve press overfor både stater og selskaper for å gjøre internett mest mulig tilgjengelig for flest mulig mennesker, samt å beskytte nettet mot trusler mot personvern og transparens.

Blant de mange spesifikke målsetningene er at Internett skal være tilgjengelig for minst 90 prosent av verdens befolkning innen år 2030, og at 1 GB med mobildata ikke skal koste mer enn 2 prosent av folks gjennomsnittlige inntekt innen år 2025.

Prosjektet ønsker også å etablere og/eller støtte uavhengige institusjoner med kapasitet til å føre tilsyn og utforme regler for å sikre at Internettilbydere ikke bedriver urimelig diskriminering av innhold, plattformer, tjenester, enheter og brukere.

– Må handle nå

Det er i tillegg et mål å få på plass lovverk som sikrer personvernet, blant annet gjennom tilgang til egne persondata – inkludert muligheten til å skaffe seg kopier av alle personlige data som prosesseres av en entitet. Man skal også sikres rett til å protestere eller trekke seg ut av prosessering av persondata.

Sammenslutningen ønsker at selskapers datainnsamling generelt skal holdes på et minimalt nivå til det nødvendigste, og at alle aktører skal gi klare forklaringer av alle faktorer som påvirker brukerdata og personvern, samt gi brukere lett tilgjengelige verktøy for administrering av data og personverninnstillinger.

– Kraften som nettet har til å transformere menneskers liv, berike samfunnet, og redusere ulikhet er en av de definerende mulighetene i vår tid. Men om vi ikke handler nå, og handler sammen, for å forhindre at nettet misbrukes av de som vil utnytte, splitte og undergrave, så risikerer vi å kaste bort det potensialet, skriver Tim Berners-Lee i pressemeldingen.

Det ultimate målet er å få på plass et sett globale standarder, et arbeidet sammenslutningen innrømmer vil ta mye tid og arbeid. Flere detaljer om prosjektet leser du på hjemmesiden.

