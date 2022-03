Startet som et internt prosjekt, i 2021 hadde de en vekst på 60 prosent I 2021 forventet Kantega at veksten for SSO-produktet skulle stagnere. I stedet skjøt den i været.

Systemutvikler Elias Brattli Sørensen sammen med daglig leder Anders Eivind Bråten i Kantega SSO. Foto: Edvin Wiggen Dahl/Kantega